Beşiktaş Taraftarı Hollanda'da Oynanacak Twente Maçına Alınmayacak

Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın başı taraftar yasaklarıyla derde girmiş durumda. Maccabi Tel Aviv maçında hem tarafsız saha, hem de taraftar yasağı alan Beşiktaş'ı bir tehlike daha bekliyor. Twente maçı için gelen iddialar Beşiktaş taraftarını üzecek cinsten. Hollanda polisinin 'yüksek riskli' olarak tanımladığı maçta taraftar alınmayabilir. Hollanda basını 'yasağı' iddia olarak duyurdu.