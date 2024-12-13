Beşiktaş Taraftarı Hollanda'da Oynanacak Twente Maçına Alınmayacak
Beşiktaş Taraftarı Hollanda'da Oynanacak Twente Maçına Alınmayacak
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın başı taraftar yasaklarıyla derde girmiş durumda. Maccabi Tel Aviv maçında hem tarafsız saha, hem de taraftar yasağı alan Beşiktaş'ı bir tehlike daha bekliyor. Twente maçı için gelen iddialar Beşiktaş taraftarını üzecek cinsten. Hollanda polisinin 'yüksek riskli' olarak tanımladığı maçta taraftar alınmayabilir. Hollanda basını 'yasağı' iddia olarak duyurdu.
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Beşiktaş, lig ve Avrupa'da zor günler geçirirken taraftarı da yasaklarla boğuşuyor. Lyon ve Maccabi Tel Aviv maçlarına giremeyen taraftarı Twente maçında da benzer bir durum bekliyor.
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Hollanda basınında yer alan habere göre; Hollanda polisi Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak duyurdu.
Enschede Belediyesi'nin aldığı karara göre Beşiktaş taraftarları stada alınmayacak. Belediye taraftarın şehirde dolaşmasını da riskli bularak uyarılarda bulundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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