onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Tartışılan İsim Samet Akaydin Ayrılma Kararını Menajerine İletti

Fenerbahçe'de Tartışılan İsim Samet Akaydin Ayrılma Kararını Menajerine İletti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2024 - 18:21 Son Güncelleme: 13.12.2024 - 18:23

Fenerbahçe'de Atletic Bilbao maçı performansıyla tartışmaların odak noktası Samet Akaydin oldu. Samet'in performansı eleştiri alırken Fenerbahçe taraftarı da top ayağına her geldiğinde milli oyuncuyu ıslıkladı. Samet Akaydin'in yaşadıklarının ardından ayrılık kararı aldı. Hürriyet'te yer alan haberde Samet Akaydin'in menajerine talimat verildiği iddia edildi. Samet'in hedefi ise Avrupa.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri alan Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçı performansıyla taraftarın protestolarına maruz kalmıştı.

Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri alan Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçı performansıyla taraftarın protestolarına maruz kalmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Samet Akaydin menajerine Fenerbahçe'den ayrılmak için talimat verdiği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Samet Akaydin menajerine Fenerbahçe'den ayrılmak için talimat verdiği iddia edildi.

Kısa bir süre Fatih Terim'le Panathinaikos'ta oynayan Samet Akaydin, menajerine kendisine Avrupa'da kulüp bulması talimatını verdi.

Kısa bir süre Fatih Terim'le Panathinaikos'ta oynayan Samet Akaydin, menajerine kendisine Avrupa'da kulüp bulması talimatını verdi.

Samet Akaydin'in bu hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceği iddia edildi.

Samet Akaydin'in bu hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceği iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın