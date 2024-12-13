Fenerbahçe'de Tartışılan İsim Samet Akaydin Ayrılma Kararını Menajerine İletti
Fenerbahçe'de Tartışılan İsim Samet Akaydin Ayrılma Kararını Menajerine İletti
Fenerbahçe'de Atletic Bilbao maçı performansıyla tartışmaların odak noktası Samet Akaydin oldu. Samet'in performansı eleştiri alırken Fenerbahçe taraftarı da top ayağına her geldiğinde milli oyuncuyu ıslıkladı. Samet Akaydin'in yaşadıklarının ardından ayrılık kararı aldı. Hürriyet'te yer alan haberde Samet Akaydin'in menajerine talimat verildiği iddia edildi. Samet'in hedefi ise Avrupa.
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Fenerbahçe'de performansıyla eleştiri alan Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçı performansıyla taraftarın protestolarına maruz kalmıştı.
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Hürriyet'te yer alan habere göre Samet Akaydin menajerine Fenerbahçe'den ayrılmak için talimat verdiği iddia edildi.
Kısa bir süre Fatih Terim'le Panathinaikos'ta oynayan Samet Akaydin, menajerine kendisine Avrupa'da kulüp bulması talimatını verdi.
Samet Akaydin'in bu hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyeceği iddia edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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