Fenerbahçe'de Tartışılan İsim Samet Akaydin Ayrılma Kararını Menajerine İletti

Fenerbahçe'de Atletic Bilbao maçı performansıyla tartışmaların odak noktası Samet Akaydin oldu. Samet'in performansı eleştiri alırken Fenerbahçe taraftarı da top ayağına her geldiğinde milli oyuncuyu ıslıkladı. Samet Akaydin'in yaşadıklarının ardından ayrılık kararı aldı. Hürriyet'te yer alan haberde Samet Akaydin'in menajerine talimat verildiği iddia edildi. Samet'in hedefi ise Avrupa.