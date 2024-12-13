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2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 14:59

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları bugün çekildi. İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan FIFA merkezinde gerçekleşen kura çekimi töreni saat 14.00'te başladı. 

54 ülkenin katıldığı kura çekiminde takımlar, 28 Kasım tarihinde FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasındaki pozisyonları baz alınarak 4'ü 12'li, 1'i de 6'lı olmak üzere toplam 5 torbaya dağıtıldı. Türkiye kura çekimine ikinci torbadan katıldı. Kura çekimi sonucunda A Milli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki rakipleri belli oldu.

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları bugün çekildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin grup aşaması kuraları bugün çekildi.

Kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin yer alacağı grup da belli oldu. A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele edecek. E Grubu'nda rakiplerimiz ise Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya - Hollanda eşleşmesinin galibi olacak.

Kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin yer alacağı grup da belli oldu. A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele edecek. E Grubu'nda rakiplerimiz ise Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya - Hollanda eşleşmesinin galibi olacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubumuz👇

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grubumuz👇

Kurayı değerlendiren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Belki de en zor gruplardan birindeyiz ama biz herkese karşı hazırız. Rakip fark etmez. İspanya son turnuvanın galibi. 3. torbadan da zor rakiplerden biri olan Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi ama fark etmez, biz hazırız." diye konuştu.

Kurayı değerlendiren A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Belki de en zor gruplardan birindeyiz ama biz herkese karşı hazırız. Rakip fark etmez. İspanya son turnuvanın galibi. 3. torbadan da zor rakiplerden biri olan Gürcistan geldi. 4. torbanın en yüksek puanlı takımı Bulgaristan geldi ama fark etmez, biz hazırız." diye konuştu.

Görüntü A Spor'dan alınmıştır.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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