onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Türkiye’ye Dönüyor! Eczacıbaşı’ndan Ebrar Karakurt Bombası

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Türkiye’ye Dönüyor! Eczacıbaşı’ndan Ebrar Karakurt Bombası

Ebrar Karakurt
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.12.2024 - 00:39

A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Ebrar Karakurt’un yolu yeniden Türkiye’ye düşüyor… Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı’nın milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u transfer etmek üzere olduğu, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı iddia edildi. 

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Eczacıbaşı, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hızlı giriş yapıyor.

Eczacıbaşı, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hızlı giriş yapıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit’in transferde Ebrar Karakurt bombası patlatacağı iddia edildi.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit’in transferde Ebrar Karakurt bombası patlatacağı iddia edildi.

Voleybolun Sesi’nde yer alan iddiaya göre; Türkiye’de Bursa, Bahçelievler, Vakıfbank ve THY forması giyen Ebrar Karakurt önce İtalya Ligi’ne oradan da Rusya Ligi’ne transfer olmuştu.

Voleybolun Sesi’nde yer alan iddiaya göre; Türkiye’de Bursa, Bahçelievler, Vakıfbank ve THY forması giyen Ebrar Karakurt önce İtalya Ligi’ne oradan da Rusya Ligi’ne transfer olmuştu.

Hem milli takım hem de kulüp performansı ile dünyanın sayılı oyuncularından biri haline gelen Ebrar Karakurt’un 2025-2026 sezonunda Eczacıbaşı forması giymesi bekleniyor.

Hem milli takım hem de kulüp performansı ile dünyanın sayılı oyuncularından biri haline gelen Ebrar Karakurt’un 2025-2026 sezonunda Eczacıbaşı forması giymesi bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
4
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın