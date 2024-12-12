Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Türkiye’ye Dönüyor! Eczacıbaşı’ndan Ebrar Karakurt Bombası
Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt Türkiye’ye Dönüyor! Eczacıbaşı’ndan Ebrar Karakurt Bombası
A Milli Kadın Voleybol takımının yıldızı Ebrar Karakurt’un yolu yeniden Türkiye’ye düşüyor… Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı’nın milli voleybolcu Ebrar Karakurt’u transfer etmek üzere olduğu, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı iddia edildi.
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Eczacıbaşı, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hızlı giriş yapıyor.
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Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit’in transferde Ebrar Karakurt bombası patlatacağı iddia edildi.
Voleybolun Sesi’nde yer alan iddiaya göre; Türkiye’de Bursa, Bahçelievler, Vakıfbank ve THY forması giyen Ebrar Karakurt önce İtalya Ligi’ne oradan da Rusya Ligi’ne transfer olmuştu.
Hem milli takım hem de kulüp performansı ile dünyanın sayılı oyuncularından biri haline gelen Ebrar Karakurt’un 2025-2026 sezonunda Eczacıbaşı forması giymesi bekleniyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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