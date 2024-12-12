Beşiktaş, Bodo Glimt Deplasmanından Eli Boş Dönüyor

Avrupa Ligi'nde 6.hafta maçında Beşiktaş Bodo Glimt'e konuk oldu. Norveç'te soğuk havanın etkili olduğu maçta Beşiktaş rakibine direnemedi. Gedson'la öne geçen Kara Kartal rakibin arka arkaya gollerine engel olamadı. Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş derbi zaferinin ardından Avrupa'da da gülmek istedi ancak olmadı. Beşiktaş ligde 28. sıraya kadar geriledi.