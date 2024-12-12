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Beşiktaş, Bodo Glimt Deplasmanından Eli Boş Dönüyor

Beşiktaş, Bodo Glimt Deplasmanından Eli Boş Dönüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2024 - 00:57

Avrupa Ligi'nde 6.hafta maçında Beşiktaş Bodo Glimt'e konuk oldu. Norveç'te soğuk havanın etkili olduğu maçta Beşiktaş rakibine direnemedi. Gedson'la öne geçen Kara Kartal rakibin arka arkaya gollerine engel olamadı. Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş derbi zaferinin ardından Avrupa'da da gülmek istedi ancak olmadı. Beşiktaş ligde 28. sıraya kadar geriledi.

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Beşiktaş zorlu Bodo Glimt deplasmanında 21.dakikada Zaynutdinov ve Gedson iş birliği ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

Beşiktaş zorlu Bodo Glimt deplasmanında 21.dakikada Zaynutdinov ve Gedson iş birliği ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

37 ve 43.dakikada rakibin artan baskısıyla gelen art arda iki gol Beşiktaş'ı bir anda geriye düşürdü.

37 ve 43.dakikada rakibin artan baskısıyla gelen art arda iki gol Beşiktaş'ı bir anda geriye düşürdü.

6 maç sonunda bu maçta aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalan Beşiktaş ligde de ilk 6'in çok uzağında 28.sırada yer aldı.

6 maç sonunda bu maçta aldığı mağlubiyetle 6 puanda kalan Beşiktaş ligde de ilk 6'in çok uzağında 28.sırada yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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