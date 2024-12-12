Galatasaray Soğuk Hava ve Malmö ile Mücadelesinde Son Dakika Golüyle Yıkıldı

Galatasaray soğuk havanın etkisinde geçen maçta skor olarak üstünlüğü sağlasa da son dakika golüne engel olamadı. Jelert'in golü takıma ayrı moral olurken Yunus Akgün de yine skora katkı yapmayı başardı. Galatasaray'ın üç puan hayaline son dakikalarda gelen gol engel oldu. Galatasaray bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı. Son sıralardaki Malmö ise 4 puana çıkarak 30. sıraya yükseldi. Galatasaray ilk 8 için şansını devam ettirdi.