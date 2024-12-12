Galatasaray Soğuk Hava ve Malmö ile Mücadelesinde Son Dakika Golüyle Yıkıldı
Galatasaray Soğuk Hava ve Malmö ile Mücadelesinde Son Dakika Golüyle Yıkıldı
Galatasaray soğuk havanın etkisinde geçen maçta skor olarak üstünlüğü sağlasa da son dakika golüne engel olamadı. Jelert'in golü takıma ayrı moral olurken Yunus Akgün de yine skora katkı yapmayı başardı. Galatasaray'ın üç puan hayaline son dakikalarda gelen gol engel oldu. Galatasaray bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı. Son sıralardaki Malmö ise 4 puana çıkarak 30. sıraya yükseldi. Galatasaray ilk 8 için şansını devam ettirdi.
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Galatasaray, Malmö deplasmanında zorlu hava koşulları altında üç puan için maça çıktı. Türk taraftarlarının yoğun katılım gösterdiği maçta Okan Buruk sürprizlere yer verdi.
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Berkan ve Jelert'in dahil olduğu kadro yapılanmasında üçlü savunma oynayan Buruk, erken dakikalarda geriye düştü.
43. dakikada oyuna sonradan giren Kerem Demirbay'ın asistiyle Jelert golü attı ve skoru eşitledi.
Galatasaray ikinci yarının başında 56. dakikada bu kez Yunus Akgün ile golü buldu ve 2-1 öne geçti.
Maç bu sonuçla bitecek derken artan Malmö akınlarına Galatasaray çare bulamadı. 90+2'de Sergio Pena skoru eşitleyen golü attı ve temsilcimiz Galatasaray bir puana razı oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Jelert’i çıkarıp Ziyech’i almasa 3 puan bizimdi 😫
ulan ziyech gonderin şu aptalı ya full zarar 😡😡😡
okan buruk istifa