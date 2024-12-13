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Malmö'nün 17 Yaşındaki Kalecisi Joakim Persson, Galatasaraylı Dries Mertens'i Eleştirdi

Malmö'nün 17 Yaşındaki Kalecisi Joakim Persson, Galatasaraylı Dries Mertens'i Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.12.2024 - 19:17 Son Güncelleme: 13.12.2024 - 19:24

Galatasaray, Malmö karşısında son dakika golüyle üç puandan oldu. İki gol yine Malmö'nün kalesinde iki as kalecinini sakatlığında 17 yaşında genç bir isim vardı. Joakim Persson maç sonunda tecrübesizliğine değindi. Persson bu konuda Galatasaray'ın yıldızı Mertens'i de eleştirdi. Persson'un açıklamaları Türkiye'de hem destek hem eleştiri aldı.

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Galatasaray deplasmanda son dakika golüyle Malmö'de iki puan bırakarak taraftarını üzdü. Maç sonunda ise Malmö'nün 17 yaşındaki kalecisi Joakim Persson'un açıklamaları konuşuldu.

Galatasaray deplasmanda son dakika golüyle Malmö'de iki puan bırakarak taraftarını üzdü. Maç sonunda ise Malmö'nün 17 yaşındaki kalecisi Joakim Persson'un açıklamaları konuşuldu.

Joakim Persson, "İlk gol için yapacak pek bir şeyim yoktu. İkinci golü yememeliydim diye düşünüyorum. Ama olan oldu. O zaman 2-2 yapan takım arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim" dedi.

Joakim Persson, "İlk gol için yapacak pek bir şeyim yoktu. İkinci golü yememeliydim diye düşünüyorum. Ama olan oldu. O zaman 2-2 yapan takım arkadaşlarıma teşekkür etmeliyim" dedi.

Persson, "Mertens ben topu uzaklaştırmak üzereyken çoğunlukla orada duruyor ve bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu" açıklaması yaptı.

Persson, "Mertens ben topu uzaklaştırmak üzereyken çoğunlukla orada duruyor ve bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu" açıklaması yaptı.

Persson, "Mertens beni biraz daha germek için bana yakın durmaya çalışıyordu. Sanırım 17 yaşında olduğumu ve gidip sahada dolaşacağımı düşündüler" dedi.

Persson, "Mertens beni biraz daha germek için bana yakın durmaya çalışıyordu. Sanırım 17 yaşında olduğumu ve gidip sahada dolaşacağımı düşündüler" dedi.

Genç kaleci son olarak "Oldukça deneyimsizim ve bu işlerin nasıl yürüdüğünü gerçekten bilmiyorum. Bu bir antrenman meselesi, üzerinde çalışmalı ve üzülmemeye çalışmalıyım." dedi.

Genç kaleci son olarak "Oldukça deneyimsizim ve bu işlerin nasıl yürüdüğünü gerçekten bilmiyorum. Bu bir antrenman meselesi, üzerinde çalışmalı ve üzülmemeye çalışmalıyım." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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