Malmö'nün 17 Yaşındaki Kalecisi Joakim Persson, Galatasaraylı Dries Mertens'i Eleştirdi

Galatasaray, Malmö karşısında son dakika golüyle üç puandan oldu. İki gol yine Malmö'nün kalesinde iki as kalecinini sakatlığında 17 yaşında genç bir isim vardı. Joakim Persson maç sonunda tecrübesizliğine değindi. Persson bu konuda Galatasaray'ın yıldızı Mertens'i de eleştirdi. Persson'un açıklamaları Türkiye'de hem destek hem eleştiri aldı.