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Kışlık Lastiklerin Değiştirilmesini Beklerken Zamanın Su Gibi Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı

etiket Kışlık Lastiklerin Değiştirilmesini Beklerken Zamanın Su Gibi Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 19:35

Kar yavaş yavaş ülkemizi sarmaya başlarken araç sahiplerinin de kış lastiklerini değiştirme zamanı gelmiş demek. Kış lastiklerinin değiştirilmesini beklerken zamanın su gibi akmasını sağlayacak o şarkılar bu listede!

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1. The Barr Brothers - Even the Darkness Has Arms

2. Charli xcx - Good Ones

3. Gülşen - Detay

4. Mat Kearney - Nothing Left to Lose

5. Peggy Gou - Starry Night

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6. SG Lewis - Time

7. Teedra Moses & KAYTRANADA - Be Your Girl

8. Woodcamp - Eatin' Good

9. 21 Savage & Doja Cat - n.h.i.e

10. Billie Eilish - NDA

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Ma Belle
Ma Belle
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