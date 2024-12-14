Kışlık Lastiklerin Değiştirilmesini Beklerken Zamanın Su Gibi Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı
Kışlık Lastiklerin Değiştirilmesini Beklerken Zamanın Su Gibi Akmasını Sağlayacak 10 Şarkı
Kar yavaş yavaş ülkemizi sarmaya başlarken araç sahiplerinin de kış lastiklerini değiştirme zamanı gelmiş demek. Kış lastiklerinin değiştirilmesini beklerken zamanın su gibi akmasını sağlayacak o şarkılar bu listede!
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1. The Barr Brothers - Even the Darkness Has Arms
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2. Charli xcx - Good Ones
3. Gülşen - Detay
4. Mat Kearney - Nothing Left to Lose
5. Peggy Gou - Starry Night
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6. SG Lewis - Time
7. Teedra Moses & KAYTRANADA - Be Your Girl
8. Woodcamp - Eatin' Good
9. 21 Savage & Doja Cat - n.h.i.e
10. Billie Eilish - NDA
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