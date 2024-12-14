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2024 CMA Awards’ta Göz Dolduran Performanslara Beraber Bakalım!

etiket 2024 CMA Awards’ta Göz Dolduran Performanslara Beraber Bakalım!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 19:35

Geçtiğimiz ay 2024 CMA Awards, müzik dünyasının en unutulmaz anlarına sahne oldu. Country müziğinin ünlü isimleri, hayran bırakacak performanslarıyla geceye damgasını vurdu. Hem sahnedeki enerjileri hem de dokunaklı şarkı yorumlarıyla büyüleyen bu anlara gelin birlikte göz atalım. ✨

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George Strait - Lifetime Achievement Award

Brooks & Dunn ft. Jelly Roll - Believe

Kacey Musgraves - The Architect

Cody Johnson and Carrie Underwood - I’m Gonna Love You

Chris Stapleton - What Am I Gonna Do

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Luke Combs - Ain’t No Love In Oklahoma

Ella Langley & Riley Green - You Look Like You Love Me

Eric Church - Darkest Hour

Lainey Wilson - 4x4xU

Bailey Zimmerman - New To Country

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Ma Belle
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