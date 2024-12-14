2024 CMA Awards’ta Göz Dolduran Performanslara Beraber Bakalım!

Geçtiğimiz ay 2024 CMA Awards, müzik dünyasının en unutulmaz anlarına sahne oldu. Country müziğinin ünlü isimleri, hayran bırakacak performanslarıyla geceye damgasını vurdu. Hem sahnedeki enerjileri hem de dokunaklı şarkı yorumlarıyla büyüleyen bu anlara gelin birlikte göz atalım. ✨