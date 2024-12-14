2024 CMA Awards’ta Göz Dolduran Performanslara Beraber Bakalım!
2024 CMA Awards’ta Göz Dolduran Performanslara Beraber Bakalım!
Geçtiğimiz ay 2024 CMA Awards, müzik dünyasının en unutulmaz anlarına sahne oldu. Country müziğinin ünlü isimleri, hayran bırakacak performanslarıyla geceye damgasını vurdu. Hem sahnedeki enerjileri hem de dokunaklı şarkı yorumlarıyla büyüleyen bu anlara gelin birlikte göz atalım. ✨
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George Strait - Lifetime Achievement Award
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Brooks & Dunn ft. Jelly Roll - Believe
Kacey Musgraves - The Architect
Cody Johnson and Carrie Underwood - I’m Gonna Love You
Chris Stapleton - What Am I Gonna Do
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Luke Combs - Ain’t No Love In Oklahoma
Ella Langley & Riley Green - You Look Like You Love Me
Eric Church - Darkest Hour
Lainey Wilson - 4x4xU
Bailey Zimmerman - New To Country
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