Sen Ayrılık Sonrası Nasıl Oluyorsun?
Sen Ayrılık Sonrası Nasıl Oluyorsun?
Ayrıldıktan sonra sen nasıl tepki veriyorsun? Ayrılık seni ne derece etkiliyor? Merak ediyorsan hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son ilişkin ne zaman bitti?
4. Sen bir ilişkiyi neden bitirirsin?
5. Sence aşk diye bir şey var mı?
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6. Bir ilişkiden beklentin ne?
7. İntikam alır mısın?
8. İlişkide sen nasıl birisin?
9. Sence bir ilişkide hangisi baskın olmalı?
10. Kendine bir ayrılık şarkısı seç bakalım!
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Sen ayrılık sonrası derbeder oluyorsun!
Sen ayrılık sonrası hüzünlü oluyorsun!
Sen ayrılık sonrası normal oluyorsun!
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Sen ayrılık sonrası derbeder oluyorsun!