Sen Ayrılık Sonrası Nasıl Oluyorsun?

Ayrılık acısı, senin için adeta bir kasırga gibi hayatını alt üst ediyor. Sevdiğin kişiyle yollarını ayırdığın an, sanki dünya etrafında dönmeyi bırakıyor ve seni bir kara deliğin içine sürüklüyor. İlişkinin sona ermesi, senin için bir son değil, bir başlangıç oluyor; depresyonun karanlık ve soğuk koridorlarına adım atmanın başlangıcı. Her şeyi bırakıp, kendini bu acının kollarına bırakıyorsun. Günlük rutinin, sosyal hayatın, hatta sevdiklerinle olan ilişkilerin bile bu acının gölgesinde kalıyor. İlişkinin bitişi, senin için bir yıkım, bir felaket oluyor. Gözlerindeki ışık sönerken, kalbindeki umut da kırılıyor. İlişkinin sona ermesi, seni sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da derinden etkiliyor. Bu, senin için bir travma, bir yara oluyor ve bu yaranın izi, uzun bir süre kalbini sarmalıyor. Ayrılık, senin için bir kabus oluyor. İlişkinin bitişi, seni sadece dış dünyadan değil, kendi iç dünyandan da koparıyor. Kendini kaybediyor, kendini unutuyor ve kendini bu acının kollarına bırakıyorsun. Ayrılık, seni resmen mahvediyor ve sen, bu acının içinde kayboluyorsun.