Sanki üzerine bir kara bulut çökmüş gibi, her daim yüzünde asılı duran o kasvetli ifade, hayata daima bardağın boş tarafından baktığının en büyük göstergesi. Gözlerin, olumsuzlukları adeta bir mıknatıs gibi çekiyor ve her durumda, her ortamda, seninle birlikte seyahat eden o koyu bulutları görmekten başka bir şey görmüyor. Bu yüzden, yüzünde o ışıltılı, canlı gülümseme bir türlü kendine yer bulamıyor. Hayat, her şeyin içinde bir kıvılcım arayanlar için adeta bir festival havasında geçerken, senin gözlerin sadece kasveti, karanlığı görüyor. Bu durum, yüzünün o canlı, enerjik gülümsemeyi bir türlü sergileyememesine sebep oluyor. Herkesin hayatı renkli bir festival gibi kutlarken, senin dünyan sanki siyah beyaz bir film gibi. Gözlerin, olumsuzlukları adeta bir mıknatıs gibi çekiyor ve her durumda, her ortamda, seninle birlikte seyahat eden o koyu bulutları görmekten başka bir şey görmüyor. Bu durum, yüzünün o canlı, enerjik gülümsemeyi bir türlü sergileyememesine sebep oluyor.

Belki de hayatı biraz daha renkli görmeye, her durumda bir kıvılcım aramaya başlarsan, yüzünde asılı duran o kara bulutlar dağılır ve yerini ışıltılı bir gülümsemeye bırakır.