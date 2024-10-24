Senin Yüzün Neden Gülmüyor?
Senin Yüzün Neden Gülmüyor?
Zaman zaman kendini fazlasıyla mutsuz hissedebilirsin. Ama bunun nedenini merak ediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bu aralar kendini nasıl hissediyorsun?
4. Geçmişi düşündüğünde ne hissediyorsun?
5. Kendini yalnız hissettiğinde ne yapıyorsun?
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6. Senin kararlarını nasıl alırsın?
7. Sevgilinle ayrıldığında nasıl davranıyorsun?
8. Duygularını açıkça gösterebiliyor musun?
9. Kendinde en nefret ettiğin özelliği seçer misin?
10. Son olarak depresyonda olduğunu düşünüyor musun?
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Senin yüzün yaşadığın hayal kırıklıkları yüzünden gülmüyor!
Senin yüzün negatif olduğun için gülmüyor!
Senin yüzün takıntılı olduğun için gülmüyor!
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