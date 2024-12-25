İlişkilerinde Köle misin Sahip mi?
İlişkilerinde Köle misin Sahip mi?
Her çiftin ilişki dinamikleri birbirinden çok farklıdır. Kimi baskın taraf olurken kimisi ilişkilerde eşit dengeyi kurmaya çalışır. Senin ilişkilerinde baskın taraf kim? Birini yönlendirmekte zorlanabilir ya da bir ilişkinin sorumluluğunu almaktan kaçınabilirsin.
İlişkilerinde Köle misin Sahip mi?
Haydiii!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Bu şıklardaki seçenekleri işaretlemek için ruh hastası olmak gerek. Köle olmakla alakası yok sevgili editör, kendine saygı duyan insan ne köledir ne de sahip... Devamını Gör