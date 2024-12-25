İlişkilerinde Köle misin Sahip mi?

Sen, ilişkilerinde adeta karşındaki kişinin mutluluğunun ve huzurunun kölesi olmuşsun. Sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarına, duygularına ve isteklerine öncelik veriyorsun; kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını ise çoğu zaman geri planda tutuyorsun. Bu, seni ilişkilerde fedakar ve anlayışlı biri yapıyor ama bir o kadar da kendi kimliğini kaybetmene yol açıyor. Sürekli başkalarına hizmet etmek, onların yüzlerini güldürmek istesen de, bir noktada kendini kaybetmeye başlıyorsun. Kendi düşüncelerini, hislerini ve arzularını ifade etmek senin için zorlaşıyor. Karşındaki kişinin mutlu olup olmadığını düşünürken, senin mutluluğun bir kenara itiliyor. Bu kadar derin duygulara sahip olmak seni duygusal olarak çok yoğun kılarken, aynı zamanda fazla çekingen ve içine kapanık hale getiriyor. Kendi sesini duyurmak, istediğin şekilde sevgi almak ve kendini ifade etmek yerine, daha çok 'bunu senin için yapıyorum' yaklaşımına giriyorsun. Bu da seni zamanla ilişkilerde daha az baskın, hatta bazen 'görünmeyen' biri yapıyor. Oysa ki, sağlıklı bir ilişki, her iki tarafın da kendini özgürce ifade edebildiği, birbirinin ihtiyaçlarına saygı gösterdiği, ancak aynı zamanda kendi kimliğini kaybetmeden var olabildiği bir yer olmalı. Senin de zaman zaman kendi duygularını, sınırlarını ve ihtiyaçlarını dile getirme hakkın olduğunu unutmamalısın.