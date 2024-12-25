İnsanlar Bunu Herkes Yapabilir Denen Soyut Resimlere Neden Servet Öderler?
Hiç düşündünüz mü? Neden insanlar kendilerinin de boyayı serperek veya rastgele şekillerle kolayca yapabileceği soyut resimlere yüz binlerce, milyonlarca Dolar öder?İşte bu konuyu Washington Üniversitesinden Antropololog özellikle kültür ve sanatın evrimi konusunda birçok kitap yazmış ve çeşitli kurumlarda eğitim veren Prof. Ellen Dissanayake’ye sordum. Ertesi gün benim görüşümü doğrulayan çok uzun bir cevap aldım.
Dolayısıyla bu yazışmanın ilgili bölümlerini kısa olarak aktaracağım.
Zaten altını çizerek vurguladığım gibi kısa olarak özetlersek;
günümüzde yaygın olan akımların ortaya koyduğu çivilenmiş muzu sergilemek veya rastlantısal veya sadece renk ve formlardan vs. oluşmuş, şaşırtıcı şok edici soyut yapıtların pek sanat kabul edilemeyeceğini belirtiyor. Sanat piyasasının bunlara olan ilgisinin yalnızca yeni bir şey olmaları, sahip olmanın kişisel prestij kabul edilmesi olarak nitelendiriyor. Tüm bu gibi yapıtların aslında insan zihninin sanat algısıyla yani gerçek sanatla pek bir ilişkisi olmadığını söylüyor.
Her neyse, bunları neden önemsiyor ve paylaşıyorum? Zira bugün özellikle ülkemizde moda, trend, reklam yöntemiyle hareket eden sanat camiası, yakın gelecekte negatif olarak çok şaşıracağı sonuçlarla karşılaşacaktır. Korkarım yapay zeka bu yakın geleceği birkaç yıla indirecektir, hazır olun.Bu yazıyı paylaşmamın asıl nedeni, Prof. Ellen Dissanayake’nin benim fikrini destekleyen “Bence sanat en başından beri büyülü güçle ilişkilendirilmiştir” İfadesidir. Zira ben, yıllar önce yazdığım “Modern Sanat Evliyaları” isimli makalemde tam da bu konuyu işlemiştim. Ayrıntıları bu köşede yazmaktayım.
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