İnsanlar Bunu Herkes Yapabilir Denen Soyut Resimlere Neden Servet Öderler?

Dear Ellen

“Şunu araştırıyorum, insanlar rahatlıkla kendilerinin veya bir arkadaşının yapabileceği ya da çok çok düşük fiyata başka sanatçılara yaptırabilecekleri soyut resimlere neden yüz binlerce, milyonlarca dolar ödüyor? Bu davranışın evrimsel bir dayanağı olmalı.”

“Acaba İlkel dönemlerde sanatçının yaratıcı becerisine sahip biri olarak görülmesi veya resmin büyüyle ilişkilendirilmesi olabilir mi?”

Dear Mustafa

Bir “davranış” (insanların yaptığı bir şey) olarak baktığım sanat - güzellik ya da beceri gibi bir nitelik değil - evrimleşirken, avcı-toplayıcı yaşam tarzımız küreselleşme, kapitalizm, para ekonomisi, anlık iletişim vb. ile bugün yaşadığımızdan çok farklıydı.

Bugün çok varlıklı insanların soyut tablolar, hatta bir muz ya da kendini parçalayan bir kağıt parçası gibi geçici sanat eserleri satın almasının çok ilginç bir evrimsel temeli olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar bunlar, sıradan gerçekliği olağanüstü hale getirdikleri anlamında 'sanat eserleri' olsa da sanatın her zaman özgün veya kurallara aykırı, hatta (şok edici ve yeni olma dışında) yeteneksiz kabul edildiği bir 'sanat dünyası' içinde yer alıyorlar. Bu bağlamda, insanların 'en yeni şey' için ödeme yaptığı bir sanat piyasamız var diyebiliriz.

Tarihinin %99,99'unda “sanat” toplumsaldı, esas olarak insanların bedenlerini süsledikleri (onları gündelik olandan farklı kılan), şarkı söyleyip dans ettikleri (seslerini ve beden hareketlerini özel kılan), çevreyi özel kıldıkları vb. ritüel/dinsel törenlerin bir parçasıydı. Bunu yaptıklarını söylüyorum çünkü belirsiz ya da önemli zamanlarda onlara “yardım edebilecek” doğaüstü ruhların - ölü atalar ya da şelalelerin, yağmurun, onları besleyen hayvanların ve bitkilerin ruhları - abartılı görünümleri ve davranışlarıyla ikna olmalarını ve sonra da onlara yardım etmelerini istiyorlardı. Bu ayinler bolluk ve yokluk, hastalık ve sağlık, doğum, ergenlik, evlilik, savaşçılık ve ölüm gibi yaşam değişiklikleri arasındaki geçiş zamanlarında gerçekleşirdi.

Boyalı bir kano pruvası ya da süslü bir kalkan (güçlü hayvanların soyut tasarımlarıyla) büyülü ya da ilahi olarak kabul edilirdi, böylece suda hızlı uçabilir (kano) ya da kalkanı taşıyan adamı savaşta koruyabilirdi. Bence sanat en başından beri büyülü güçle ilişkilendirilmiştir, ancak bir tahta parçasına muz çivileyen ve buna sanat diyen biri, satın alanın (ve sanatçı tarafından satılanın) kişisel prestije sahip olması dışında, “büyülü bir güce” sahip değildir.

Herkesin katılım gösterdiği bir ortamda, günümüz toplumunda olduğu gibi, sanatçıların profesyonel, “dahi”, özellikle de “yaratıcı” vb. görüldüğü bir tabakalaşma yoktu. Avcı-toplayıcı toplumlarda insanlar birinin diğerinden daha iyi bir şarkıcı, dansçı ya da oymacı olduğunu bilirdi. Ancak bu, diğerlerinin bu şeyleri kendilerinin yapmamasına engel olmazdı.

En iyi dileklerimle.