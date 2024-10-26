İlişkiniz Yüzde Kaç Toksik?
İlişkiniz Yüzde Kaç Toksik?
İlişkinizde zaman zaman tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu tartışmaların çoğalması artık sizi toksikliğe sürükleyebilir. Sence sizin ilişkiniz toksik mi?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. İlişkilerinde çok kıskanç mısın?
5. Siz nasıl bir çiftsiniz?
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6. Sevgilinin arkadaşlarıyla dışarı çıkması seni rahatsız eder mi?
7. Gün içinde ne sıklıkla konuşuyorsunuz?
8. Onda sevmediğin özellikleri değiştirmeye çalışıyor musun?
9. Sence bir ilişkide olmazsa olmaz nedir?
10. İlişkinizi anlatan bir renk seçer misin?
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İlişkiniz %20 toksik!
İlişkiniz %60 toksik!
İlişkiniz %90 toksik!
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