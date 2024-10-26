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İlişkiniz Yüzde Kaç Toksik?

İlişkiniz Yüzde Kaç Toksik?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 14:01

İlişkinizde zaman zaman tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu tartışmaların çoğalması artık sizi toksikliğe sürükleyebilir. Sence sizin ilişkiniz toksik mi? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ne zamandır berabersiniz?

4. İlişkilerinde çok kıskanç mısın?

5. Siz nasıl bir çiftsiniz?

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6. Sevgilinin arkadaşlarıyla dışarı çıkması seni rahatsız eder mi?

7. Gün içinde ne sıklıkla konuşuyorsunuz?

8. Onda sevmediğin özellikleri değiştirmeye çalışıyor musun?

9. Sence bir ilişkide olmazsa olmaz nedir?

10. İlişkinizi anlatan bir renk seçer misin?

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İlişkiniz %20 toksik!

Sizinle partneriniz arasındaki aşk bağının toksiklik seviyesi sadece %20. Bu oran, sizin toksik bir çift olduğunuzu göstermekten çok uzak. Tam aksine, bu durum ilişkinizin sağlıklı bir seviyede olduğunu belirtiyor. Evet, arada bir küçük çatışmalarınız, belki de kısa süreli fırtınalarınız oluyor. Ancak bu durumlar, aşkın tüm renklerini yaşayan her çiftin karşılaştığı normal durumlar. Hatta bu tür tartışmalar, ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyor olabilir. Yani, endişelenmeye gerek yok! İlişkiniz şu anda oldukça sağlıklı bir görünüme sahip. Siz sadece birbirinize odaklanın ve bu güzel aşk hikayenizin tadını çıkarın. Unutmayın, aşkta en önemli olan şey karşılıklı anlayış ve saygıdır. Her çiftin zaman zaman yaşadığı çatışmalar, aslında ilişkinin dinamiklerini anlamak ve birbirinizi daha iyi tanımak için birer fırsattır. Bu yüzden, bu ufak tefek çatışmaları bir problem olarak görmek yerine, ilişkinizi daha da güçlendirecek birer deneyim olarak kabul edin. Sonuç olarak, aşk hikayenizdeki toksiklik seviyesi sadece %20 ve bu durum, ilişkinizin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu yüzden, sadece birbirinize odaklanın ve aşkınızın tadını çıkarın. İlişkinizdeki bu ufak tefek çatışmalar, aslında sizi birbirinize daha da yakınlaştırıyor.

İlişkiniz %60 toksik!

Bir ilişki terapisti gözüyle baktığımızda, sizin ilişkinizde toksiklik oranı alarm veriyor! İlişkinizdeki toksiklik oranı tam olarak %60 ve bu durum, sizin toksik bir çift olma yolunda hızla ilerlediğinizi gösteriyor. Bir ilişkide ufak tefek tartışmalar, anlaşmazlıklar elbette olabilir; hatta bu, ilişkinin doğal bir parçasıdır. Ancak sizin ilişkinizdeki gerginlikler ve kavgalar artık ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Bu durum, ilişkinizin sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bir gününüzü bile huzurlu ve mutlu geçiremiyorsanız, kendinizi sürekli bir tartışma, çekişme ya da kavga içinde buluyorsanız, bu durum ilişkinizin toksik bir hale geldiğinin en büyük belirtisi olabilir. Bu durum, hem sizin hem de partnerinizin ruh sağlığını olumsuz etkileyebilir ve ilişkinizin geleceği üzerinde büyük bir gölge oluşturabilir. Unutmayın, her ilişkide zaman zaman zorluklar yaşanabilir ancak önemli olan bu zorlukları aşabilmek ve ilişkinizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektir. Eğer kendinizi sürekli bir gerilim ve stres içinde hissediyorsanız, belki de ilişkiniz üzerine biraz daha düşünme vaktiniz gelmiş demektir.

İlişkiniz %90 toksik!

İlişkiniz tam bir toksik kokteyl haline gelmiş durumda. İlişkinizdeki toksiklik seviyesi tam bir alarm durumu. %90'lık bir oranla, ilişkiniz adeta bir toksik madde deposu gibi. Birbirinize olan sevginiz, adeta bir tartışma arenasına dönüşmüş. Normal, sıradan bir konuşma bile bir anda ateşli bir tartışmaya dönüşebiliyor. İletişim kurma yeteneğiniz, sanki bir sis bulutunun içinde kaybolmuş gibi. Birbirinize olan duygularınızı ifade etmek, sanki bir labirentin içinde kaybolmak gibi. Bu ilişkinin sağlıklı bir yanı kalmamış. Evet, maalesef durum bu kadar ciddi. Bu durum, ilişkinizin acil bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Belki de bir ilişki doktoruna başvurmanın zamanı gelmiştir. Unutmayın, her zaman için ilişkinizi kurtarmanın bir yolu vardır. Sadece doğru adımları atmanız ve biraz çaba göstermeniz gerekiyor.

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