Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Düşünüyor?

Eski aşkın, seni unutmuş gibi görünse de, aslında zaman zaman seni hatırlıyor. Belki bir şarkı duyduğunda, belki de bir film sahnesi izlerken, seni anımsatan bir şeylerle karşılaştığında... İşte tam da bu gibi anlarda, seninle geçirdiği o güzel anılar bir bir aklına geliyor. Ancak bu durum, her zaman yaşanmıyor. Hayatının çoğunluğunda, seninle ilgili herhangi bir şey düşünmüyor. Ancak bazı özel anlarda, belki de bir parfüm kokusuyla, belki de bir fotoğraf karesiyle, seni hatırlıyor. İşte bu gibi anlarda, seni düşünüyor. Ancak genel olarak, seni düşünmüyor. İşte bu yüzden, seni sadece bazı zamanlarda aklına getiriyor. Belki de bir gülümseme, belki de bir melodi, belki de bir çift göz... Kim bilir, belki de seni anımsatan bir şeylerle karşılaştığında, seninle geçirdiği o güzel anılar aklına geliyor. Ancak bu durum, her zaman yaşanmıyor. Hayatının çoğunluğunda, seninle ilgili herhangi bir şey düşünmüyor. Ancak bazı özel anlarda, belki de bir parfüm kokusuyla, belki de bir fotoğraf karesiyle, seni hatırlıyor. İşte bu gibi anlarda, seni düşünüyor. Ancak genel olarak, seni düşünmüyor.