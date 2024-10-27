Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Düşünüyor?
Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Düşünüyor?
Ayrıldığınızdan beri eski sevgilin seni ne kadar düşünüyor, ne kadar aklını kurcalıyorsun merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zaman ayrıldınız?
4. Ayrıldığınızdan beri iletişim kurdunuz mu?
5. Ayrılık sebebiniz neydi?
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6. Çok kıskanç mıydın?
7. En çok neden tartışıyordunuz?
8. Şu an barışmak istese ne yaparsın?
9. Onu özlüyor musun?
10. Son olarak onu unutmak için başkasıyla konuştun mu?
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Eski sevgilin her dakika seni düşünüyor!
Eski sevgilin seni ara sıra düşünüyor!
Eski sevgilin seni hiç düşünmüyor!
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