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Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Düşünüyor?

Eski Sevgilin Seni Ne Kadar Düşünüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 12:01

Ayrıldığınızdan beri eski sevgilin seni ne kadar düşünüyor, ne kadar aklını kurcalıyorsun merak ediyor musun? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ne zaman ayrıldınız?

4. Ayrıldığınızdan beri iletişim kurdunuz mu?

5. Ayrılık sebebiniz neydi?

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6. Çok kıskanç mıydın?

7. En çok neden tartışıyordunuz?

7. En çok neden tartışıyordunuz?

8. Şu an barışmak istese ne yaparsın?

9. Onu özlüyor musun?

10. Son olarak onu unutmak için başkasıyla konuştun mu?

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Eski sevgilin her dakika seni düşünüyor!

Eski aşkın, seni unutamamış olabilir. Gecenin bir yarısı uyanıp, yastığa başını koyduğunda seni düşünüyor olabilir. Belki de, seninle yaşadığı o güzel anıları tekrar tekrar hatırlıyor, seninle geçirdiği zamanları özlüyor. Her bir anı, her bir kahkaha, her bir bakış... Hepsini bir bir hatırlıyor ve seninle tekrar bir araya gelme hayalleri kuruyor olabilir. Gözlerini kapattığında seninle yaşadığı o güzel anıları tekrar tekrar yaşıyor olabilir. Belki de, seninle geçirdiği zamanları özlüyor. Her bir anı, her bir kahkaha, her bir bakış... Hepsini bir bir hatırlıyor ve seninle tekrar bir araya gelme hayalleri kuruyor olabilir. Belki de, eski sevgilin, seni unutmanın ne kadar zor olduğunu anlamış durumda. Seninle yaşadığı her anı, her güzel hatırayı, her özel anı hala taze bir şekilde hatırlıyor olabilir. Seninle yaşadığı her bir an, onun aklından hiç çıkmıyor. Belki de, seninle tekrar barışmak, tüm bu güzel anıları yeniden yaşamak istiyor. Bu durum, eski sevgilinin seni hala düşündüğünün, seni hala özlediğinin bir göstergesi olabilir. Belki de, seninle tekrar bir araya gelme fikri, onun aklını sürekli meşgul ediyor. Belki de, seninle tekrar bir araya gelmek, tüm bu güzel anıları yeniden yaşamak istiyor.

Eski sevgilin seni ara sıra düşünüyor!

Eski aşkın, seni unutmuş gibi görünse de, aslında zaman zaman seni hatırlıyor. Belki bir şarkı duyduğunda, belki de bir film sahnesi izlerken, seni anımsatan bir şeylerle karşılaştığında... İşte tam da bu gibi anlarda, seninle geçirdiği o güzel anılar bir bir aklına geliyor. Ancak bu durum, her zaman yaşanmıyor. Hayatının çoğunluğunda, seninle ilgili herhangi bir şey düşünmüyor. Ancak bazı özel anlarda, belki de bir parfüm kokusuyla, belki de bir fotoğraf karesiyle, seni hatırlıyor. İşte bu gibi anlarda, seni düşünüyor. Ancak genel olarak, seni düşünmüyor. İşte bu yüzden, seni sadece bazı zamanlarda aklına getiriyor. Belki de bir gülümseme, belki de bir melodi, belki de bir çift göz... Kim bilir, belki de seni anımsatan bir şeylerle karşılaştığında, seninle geçirdiği o güzel anılar aklına geliyor. Ancak bu durum, her zaman yaşanmıyor. Hayatının çoğunluğunda, seninle ilgili herhangi bir şey düşünmüyor. Ancak bazı özel anlarda, belki de bir parfüm kokusuyla, belki de bir fotoğraf karesiyle, seni hatırlıyor. İşte bu gibi anlarda, seni düşünüyor. Ancak genel olarak, seni düşünmüyor.

Eski sevgilin seni hiç düşünmüyor!

Eski sevgilinin kalbinde sana dair bir iz kalmadı. Onun düşlerinde, umutlarında seni arama çünkü orada sana ait bir köşe bile bulamazsın. Gecenin en derin saatlerinde, yıldızlarla baş başa kaldığında bile, senin adın dudaklarına dolanmıyor, aklına bile gelmiyor. Belki de bir zamanlar hayatında senin de var olduğunu hatırlamaktan bile uzak. Seninle paylaştığı o güzel anılar, o tatlı kahkahalar, o sıcacık sarılmalar, hepsi birer birer silinmiş hafızasından. Artık onun dünyasında 'sen' diye bir varlık yok. Sanki hiç tanışmamış, hiç ayrılmamış gibi... Her şeyi unutmuş, seni unutmuş... Her ne kadar acı bir gerçek olsa da, eski aşkının kalbinde artık senin için bir yer yok. Sadece anılarınla, hatıralarınla kalmışsın, belki de onun için sadece bir hayalin varlığını sürdürüyorsun.

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