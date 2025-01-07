Uçakta Mide Bulandıran Olay: Yolcu, Bir Başka Yolcunun Üstüne Tuvaletini Yaptı
Uçakta Mide Bulandıran Olay: Yolcu, Bir Başka Yolcunun Üstüne Tuvaletini Yaptı
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/ucakta-bir-b...
Daha önce uçağının tekerlek yuvasında da bir ceset bulunan Amerikan havayolu şirketi United Airlines’ın ‘business class’ yolcusu, uçuş sırasında bir başka yolcunun üzerine tuvaletini yaptı. Olay sırasında uykuda olan yolcu ise bu durumda 8 saat daha uçma zorunda kaldı. Tuvaletini yapan yolcu ise uçuşlardan men edildi.
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San Francisco'dan Filipinler'in Manila şehrine seyahat ederken, ‘business class’ta uçan yolcu kalkıştan yaklaşık dört saat sonra koltuğundan kalktı ve Jerome Gutierrez isimli bir başka yolcunun üzerine tuvaletini yapmaya başladı.
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Şoke edici olay sırasında uykuda olan United Airlines yolcusu, 8 saat daha sırılsıklam kıyafetleriyle oturmak zorunda kaldı.
United Airlines sözcüsü New York Post'a yaptığı açıklamada olayı doğruladı.
Noel arifesinde Hawaii’ye iniş yapan bir United Airlines uçağının tekerlek yuvasında da bir ceset bulunmuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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