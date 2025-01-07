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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.01.2025 - 12:00

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!

O nasıl bir yazım hatası?

O nasıl bir yazım hatası?
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Benzetme ilginçmiş.

Benzetme ilginçmiş.
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Çok iyi fikirmiş.

Çok iyi fikirmiş.
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O zaman Hadise'den gelsin 🎶

O zaman Hadise'den gelsin 🎶
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Kesin sever.

Kesin sever.
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Gurme bir bilgiymiş.

Gurme bir bilgiymiş.
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Pek inandırıcı gelmedi.

Pek inandırıcı gelmedi.
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En azından dürüst.

En azından dürüst.
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Sana ne mesajlar geliyordur...

Sana ne mesajlar geliyordur...
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Yavaştan kapatalım 👋

Yavaştan kapatalım 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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