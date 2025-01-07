'27 Yıllık Evlilik Bu Aşk Yüzünden Bitti' Denmişti: Hugh Jackman ile Sutton Foster İlk Kez Ele Görüntülendi!

'Wolverine' ve 'X-Man' karakterleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Hugh Jackman 2023 yılında yirmi yedi senelik evliliğini sonlandırmıştı. Ayrılığın nedeni olarak kendisi gibi oyuncu Sutton Foster ile aşk yaşaması öne sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda eşi Ted Griffinn ile ayrılacağını açıklayan Foster ve Jackman ilk kez ele görüntülendi. Böylelikle Hugh Jackman'ın evliliğin bitme sebebinin gönlünü Sutton Foster'a gönlünü kaptırmış olması olarak netleşti.