'27 Yıllık Evlilik Bu Aşk Yüzünden Bitti' Denmişti: Hugh Jackman ile Sutton Foster İlk Kez Ele Görüntülendi!
'27 Yıllık Evlilik Bu Aşk Yüzünden Bitti' Denmişti: Hugh Jackman ile Sutton Foster İlk Kez Ele Görüntülendi!
'Wolverine' ve 'X-Man' karakterleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Hugh Jackman 2023 yılında yirmi yedi senelik evliliğini sonlandırmıştı. Ayrılığın nedeni olarak kendisi gibi oyuncu Sutton Foster ile aşk yaşaması öne sürülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda eşi Ted Griffinn ile ayrılacağını açıklayan Foster ve Jackman ilk kez ele görüntülendi. Böylelikle Hugh Jackman'ın evliliğin bitme sebebinin gönlünü Sutton Foster'a gönlünü kaptırmış olması olarak netleşti.
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Son olarak "Deadpool ve Wolverine" filmindeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Hugh Jackson'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Dünyaca ünlü isim 1996 yılında Deborra-Lee Furness ile hayatını birleştiirdi. Çiftin bu evliliklerinden iki çocukları dünyaya geldi.
Furness ve Jackman 27 senelik birlikteliğin ardından eylül 2023'te ayrıldıklarını duyurmuştu. İkiliden gelen bu ani haberle ortalık karışmış ve Jackman hakkında iddialar ortaya atılmıştı.
Bu iddialardan en çok göze çarpan rol arkadaşı Sutton Foster ile aşk yaşadıkları olmuştu. Foster'a yakın kaynaklar boşanmanın nedenin bu aşk olduğunu doğrulamış ve hatta eski eş Furness bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımını beğenerek gündemi sarsmıştı.
Çünkü Sutton Foster da hali hazırda Ted Griffinn ile evliydi. 2014 yılında dünyaevine giren çift, geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.
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Hal böyle olunca Hugh Jackson ile Sutton Foster'ın bir süredir aşk yaşadığı iddiaları giderek kuvvetlendi.
Beklenen görüntü ise geçtiğimiz akşam geldi. @İkincisayfamagazin'in paylaşımına göre, Jackman ve Foster ilk kez el ele görüntülendi. İkilinin neşeli halleri dikkat çekti.
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