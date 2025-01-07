Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Alona Ataberk Boşandı!

'İkinci Bahar' ve 'Bez Bebek' gibi dizilerde rol alan ve oyunculuk geçmişine sahip olmasına rağmen aslen balet olan Tan Sağtürk, 2023 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür'ü olarak atanmıştı. Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü isim, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Alona Ataberk ile ayrılık kararı aldı.