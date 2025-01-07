Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Alona Ataberk Boşandı!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Alona Ataberk Boşandı!
'İkinci Bahar' ve 'Bez Bebek' gibi dizilerde rol alan ve oyunculuk geçmişine sahip olmasına rağmen aslen balet olan Tan Sağtürk, 2023 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür'ü olarak atanmıştı. Bülent Cankurt'un haberine göre; ünlü isim, uzun yıllardır birlikte olduğu eşi Alona Ataberk ile ayrılık kararı aldı.
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2000'li yıllarda Türk televizyonun sevilen ismlerinden biri olan Tan Sağtürk, başarılı bir dansçı olmasının yanı sıra 'Bez Bebek' gibi dizilerde rol alarak oyunculuğunu da konuşturmuştu.
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Sağtürk, 2023 yılının eylül ayında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür'ü olarak atandı.
Ünlü isim, Rus sevgilisi Alona Ataberk ile 2009 yılının haziran ayında dünyaevine girmişti belki hatırlarsınız.
İkilinin bu evliliklerinden dünya tatlısı kızları Ada ve oğulları Teo dünyaya geldi.
Yaklaşık olarak on beş senedir birlikte olan çift yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin bu kararı yakın çevresini üzse de medeni bir şekilde anlaşmalı olarak boşanan Ataberk ve Sağtürk, çocuklarının etkilenmemesi için birbirlerine yakın evlerde oturmaya devam edeceklerini açıkladı.
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