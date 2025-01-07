Yapay Zekaya Sorduk! 2025’te Kartınızı Doğru Kullanmak İçin Yapay Zekanın Verdiği Tavsiyeler

Bütçe yapmak, kredi kartı harcamalarınızı kontrol altında tutmanın en etkili yoludur. Her ayın başında ne kadar geliriniz olduğunu ve ne kadar harcama yapabileceğinizi belirleyin. Harcamalarınızı bu bütçeye uygun şekilde planlayın. Böylece, kredi kartı limitinizi aşmaz ve fazla borçlanmaktan kaçınırsınız. Ayrıca, beklenmedik harcamalara karşı bir tampon bütçe ayırmayı unutmayın. Bu, finansal stresinizi azaltır ve daha planlı harcama yapmanızı sağlar.