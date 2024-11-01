Evet/Hayır Testine Göre Sen Seven misin Sevilen misin?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Seven misin Sevilen misin?
İlişkilerde bazen seven bazen de sevilen taraf oluruz. Bu zaman zaman değişebilir. Peki sen genelde hangisisin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an bir ilişkin var mı?
4. Hayatında seni kırmaktan korkan biri var mı?
5. Daha önce hiç aldatıldın mı?
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6. Sence ağlamak zayıflık mı?
7. Sen duygularını saklar mısın?
8. Bencil olduğunu düşünüyor musun?
9. Seni aldatan eski sevgiline bir şans daha verir misin?
10. Daha önce hiç birinden intikam aldın mı?
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Sen seven tarafsın!
Sen sevilen tarafsın!
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