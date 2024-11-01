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Evet/Hayır Testine Göre Sen Seven misin Sevilen misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Seven misin Sevilen misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 13:01

İlişkilerde bazen seven bazen de sevilen taraf oluruz. Bu zaman zaman değişebilir. Peki sen genelde hangisisin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Şu an bir ilişkin var mı?

4. Hayatında seni kırmaktan korkan biri var mı?

5. Daha önce hiç aldatıldın mı?

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6. Sence ağlamak zayıflık mı?

7. Sen duygularını saklar mısın?

8. Bencil olduğunu düşünüyor musun?

9. Seni aldatan eski sevgiline bir şans daha verir misin?

10. Daha önce hiç birinden intikam aldın mı?

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Sen seven tarafsın!

Aşkın büyülü dünyasında sen her zaman daha yoğun hisseden, daha derinden seven taraf oluyorsun. İlişkilerde, kalbinin kapılarını ardına kadar açıp, sevgini tutkulu bir cömertlikle sunan taraf sen oluyorsun. Bu, senin aşkta ne kadar cömert, ne kadar tutkulu ve ne kadar cesur biri olduğunu gösteriyor. Ancak, bu durum bazen seni karmaşık ve zorlu durumlarla baş başa bırakabiliyor. Çünkü aşk, karşılıklı bir dans ve sen bu dansın ritminde her zaman daha çok sevgi veren taraf oluyorsun. Ancak unutma, aşkta cömert olan, aşkın gerçek anlamını bilen kazanır ve senin bu cömertliğin, bir gün karşılığını bulacaktır. Bu yüzden, aşkta her zaman daha çok seven taraf olmaktan çekinme. Çünkü aşk, her zaman daha çok sevenin, daha çok hissedenin oyunudur. Bu oyunu oynarken kalbinin sesini dinlemekten ve sevgini paylaşmaktan vazgeçme.

Sen sevilen tarafsın!

İlişkilerinde genellikle sen daha fazla sevilen taraf oluyorsun. Bu, senin karşı konulmaz çekiciliğin ve büyüleyici kişiliğinle ilgili olabilir mi acaba? Belki de bu durum, senin etrafına yaydığın pozitif enerji ve sıcaklıktan kaynaklanıyordur. Seninle geçirilen her an, diğer kişi için unutulmaz bir hikayeye dönüşüyor. İlişkilerinde genellikle seninle olmak, karşı taraf için bir ayrıcalık haline geliyor. Seninle olmak, karşı tarafı her zaman özel hissettiriyor. Seninle geçirilen zaman, onlar için bir hazine değeri taşıyor. Bu yüzden de sen, genellikle ilişkilerinde daha fazla sevilen taraf oluyorsun. Bu durum, seninle birlikteyken herkesin kendini rahat ve kabul görmüş hissetmesiyle de ilgili olabilir. Seninle birlikteyken, insanlar kendilerini olduğu gibi ifade edebiliyorlar ve bu da onların seni daha çok sevmesine neden oluyor. Evet, sen sevilen taraf olmayı başarıyorsun ve bu durum, senin büyüleyici kişiliğin ve karşı konulmaz çekiciliğinle birleşince, ilişkilerinde genellikle sen daha fazla seviliyorsun. Bu, senin için bir övgü olmalı. Bu yüzden, bu durumu gururla taşımalı ve sevilmeyi hak ettiğini bilmelisin.

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