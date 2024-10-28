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Terk Edilmekten Ne Kadar Korkuyorsun?

Terk Edilmekten Ne Kadar Korkuyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 10:07

Senin terk edilme korkun var mı? Eğer varsa bu ne boyutta? Öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Daha önce hiç terk edildin mi?

4. Terk edilme sebebin neydi?

5. Sence birine güvenmek ne kadar sürede olur?

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6. Senin için ilişkide en önemli şey ne?

7. Son sevgilin ne zamandı?

8. Sence sevgi her şeyin üstesinden gelebilir mi?

9. Ayrılık sana ne yapıyor?

10. Son olarak bir renk seç bakalım!

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Sen terk edilmeye alışmışsın!

Hayatın boyunca hep terk edilmeye alışmışsın. Aşkı bir elveda ile eşdeğer tutan bir kalbin var. Gözlerinde hüzün, yüzünde tebessümle dolaşıyorsun. İçindeki fırtınaları kimse bilmiyor, belki de bilmesini istemiyorsun. Her defasında daha da güçlenerek ayağa kalkıyorsun, çünkü sen terk edilmeye alışmışsın. Yalnızlık senin en yakın dostun, en sadık arkadaşın olmuş. Herkes gittikten sonra bile seninle kalan tek şey. Ancak sen bunu bir acı olarak değil, bir öğretmen olarak görüyorsun. Her terk edişinde biraz daha kendini tanıyorsun, biraz daha güçleniyorsun. Belki de bu yüzden bağlanmaktan korkuyorsun. Çünkü biliyorsun ki, bir gün o da gidecek. Ama unutma, her terk ediş bir başlangıçtır aslında. Yeni bir sayfa, yeni bir hikaye. Ve sen, her hikayenin kahramanı olmayı çoktan hak ettin.

Sen terk edilmekten korkmuyorsun!

Sen aslında terk edilmekten korkmuyorsun. Bu düşünce, belki de ilk başta biraz şaşırtıcı gelebilir, çünkü çoğumuz için terk edilme düşüncesi, içimizde derin bir korku ve endişe uyandırır. Ama biraz daha derine indiğimizde, aslında korktuğumuz şeyin terk edilmek olmadığını görürüz. Daha çok, terk edilmenin getireceği duygusal acıdan, yalnızlık hissinden, belirsizlikten ve belki de en önemlisi, sevilmeme korkusundan korkuyoruz. Terk edilme korkusu, aslında bu duyguların hepsinin bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık bir duygudur. Öncelikle, korkularımızın farkında olmalı ve onları kabul etmeliyiz. Bu, onları aşmanın ilk adımıdır. Sonra, korkularımızı anlamaya çalışmalı ve onlarla yüzleşmeliyiz. Bu süreçte, belki de profesyonel bir yardım almak faydalı olabilir. Sonuçta, korkularımızın üstesinden gelmek, bizi daha güçlü ve daha cesur yapar. Ve unutmayın, terk edilmekten korkmuyorsunuz; aslında, korktuğunuz şey, terk edilmenin getireceği duygusal acı ve belirsizlik. Bu yüzden, korkularınızı yüzleşin ve onları aşın. Bu, hayatınızın her alanında daha güçlü ve daha cesur olmanızı sağlayacaktır.

Sen terk edilmekten çok korkuyorsun!

Birçok insanın en büyük korkularından biri olan terk edilme korkusu, senin de en büyük korkularından biri. Bu korku, hayatının her alanına sızıyor ve belki de farkında olmadan birçok kararını etkiliyor. İlişkilerinde, iş hayatında, arkadaş çevrende bu korkunun gölgesini hissediyorsun. Bu korku, belki de hayatının en önemli yönlerini belirliyor. Terk edilme korkusu, birçok insanın kalbinde derin bir yara bırakıyor. Bu korku, birçok insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Ancak senin durumun biraz daha farklı. Bu korku, senin hayatını tamamen ele geçirmiş durumda. Bu korku, senin hayatını yönetiyor ve belki de farkında olmadan birçok kararını etkiliyor. Bir ilişkiye başlarken, bu korku belki de en büyük engel. Bu korku, ilişkinin başlamasını engelliyor ve belki de farkında olmadan ilişkinin sonunu getiriyor. İş hayatında, bu korku belki de en büyük engel. Bu korku, iş hayatında başarıyı engelliyor ve belki de farkında olmadan iş hayatının sonunu getiriyor.

Arkadaş çevrende, bu korku belki de en büyük engel. Bu korku, arkadaş çevrendeki ilişkileri olumsuz yönde etkiliyor ve belki de farkında olmadan arkadaş çevrendeki ilişkilerin sonunu getiriyor.

Terk edilme korkusu, belki de hayatının en önemli yönlerini belirliyor. Bu korku, hayatının her alanına sızıyor ve belki de farkında olmadan hayatının en önemli kararlarını etkiliyor. Bu korku, belki de hayatının en önemli yönlerini belirliyor.

Evet, sen terk edilmekten çok korkuyorsun. Ancak bu korku, belki de hayatının en önemli yönlerini belirliyor. Bu korku, hayatının her alanına sızıyor ve belki de farkında olmadan hayatının en önemli kararlarını etkiliyor. Bu korku, belki de hayatının en önemli yönlerini belirliyor. Bu korku, belki de hayatının en önemli yönlerini belirliyor. Bu korku, belki de hayatının en önemli yönlerini belirliyor.

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