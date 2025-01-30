Ahsen Eroğlu'nun 'Deha' Vedasından Müge Anlı'nın Öfkeden Delirmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ahsen Eroğlu'nun 'Deha' Vedasından Müge Anlı'nın Öfkeden Delirmesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor 2025'in neredeyse her bölümünde kaos ve tartışma bir şekilde karşımıza çıkıyor. Son bölümdeki düelloda Adilhan elenen isim olurken yeni bölüm fragmanında bir de gördük ki Ayşe ve İsmail Balaban tartışması ortalığı yıkıp geçmiş. Konseyde Ayşe'yle birbirine giren İsmail, ayrıca oradan eşi İlayda'ya seslenerek garip bir istekte bulundu.
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2. NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için dışarıdan her şey yolunda gözükürken önceki gün yayınlanan yeni bölümün ardından ortalığı karıştıran bir hamle geldi. Dizide Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri ile dizinin resmi sosyal medya hesabı birbirini aniden takipten çıktı. Söz konusu hamle sonrası Vuslateri'nin diziden çıktığı iddia edildi.
3. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Usta oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nde İlhami'nin babası olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki, bu usta oyuncu kim?
4. Survivor 2025'in son bölümünde erkek düellosu izledik. Adilhan ve Batuhan'ın final düellosuna çıktığı yarışmada Adem, takım arkadaşı Adilhan'a taktik verirken Adilhan'ın hiç oralı olmayıp gidip oturması dikkatlerden kaçmadı.
5. NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'in son bölümüne Civan ve Leyla'nın romantik sahnesi damga vurdu. Baş başa romantik bir yemek yiyen ikiliye kemancı eşlik ederken kemancının Aşk-ı Memnu'nun jenerik müziğini çalması hepimizi duygulandırdı.
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6. Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'da son bölümde Seren ve Aziz Uras'ın düğünü vardı. Seren için bir çileye dönüşen düğün, en azından sonunda herkese mutluluk verdi. Seren'i canlandıran Sude Albayrak, düğün süreciyle ilgili yaptığı paylaşımla kırdı geçirdi!
7. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 90'lı yılların başlarında geçen hikayesiyle dram ihtiyacımızı gideren Annem Ankara, giderek yükselen reytingleriyle ekrana geliyor. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı diziye çok sevilen bir oyuncu daha dahil olacak. Televizyon Dünyası'nın haberine göre heyecan yaratacak ve hikayeye ayrı bir seyir verecek oyuncu 9. bölümde diziye dahil olacak.
8. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Deha, geçtiğimiz hafta sevenlerinin büyük bölümünü üzmüştü. Dizide Esme karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, diziden ayrılmasının ardından Bolu'daki yangın faciası sebebiyle de veda paylaşımını ertelediğini dile getirmişti. Eroğlu'ndan beklenen veda geldi.
9. Müge Anlı'ya 35 sene önce kaybettiği oğlunu aramak için katılan Hassi, hepimizin yüreğini sızlattı. Hassi, Erzurum'da zorla evlendirilmiş. 13 yaşında daha nikah bile kıyılmamışken de, daha sonra evlendirildiği adamdan hamile kalmıştı. O çocuk nasıl olduysa kayınvalidesinin zoruyla doğumda hastanede bırakılmıştı. Hassi'nin kocası stüdyoya gelip yaptıkları hakkında akıllara zarar açıklaması ile izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Sözlerinde Müge Anlı'yı da kışkırtmaya çalışan adama ünlü sunucu ateş püskürttü.
10. Az Önce Konuştum'a katılan Esra Erol, Candaş Tolga Işık'ın sorularını Ekol TV'de yanıt verdi. Esra Erol, geçtiğimiz günlerde işlediği kayıp Fatih Aydın konusuna değindi. Anne Rabia ile ilgili Armağan Çağlayan, "Esra Erol'da bir konuğa günlerdir psikolojik şiddet uygulanıyor." diye yazmıştı. Candaş Tolga Işık bu iddiayı sordu. Bakın, Esra Erol ne yanıt verdi...
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11. İzleyenlerin karnını acıktıran yarışma MasterChef Türkiye 2024 geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Zorlu yarışmada birçok isim ter dökerken Onur ve Kerem finale kalmıştı. Onur'un birkaç puan gerisinde kalarak ikinci olan Kerem ise büyük bir kesimin favorisi olmuştu. Yarışmadan sonra da gözleri üzerine çekmeye devam eden Kerem Bilginer, Milliyet'in YouTube kanalına konuk oldu. Yarışma boyunca yaşadıklarını ilk kez anlatan Kerem, aşçılıktan önce ne iş yaptını açıkladı.
12. Bahar dizisinin son bölümünde Bahar'ın psikiyatr Tolga ile terapi sahnesini izledik. Özel hayatında olanlarla ilgili yardım alan Bahar, Evren'le yaşadığı ilişki yüzünden kendisini suçlu hissetmişti. Terapide konuşulanları bir psikolog perspektifinden değerlendirmesini merak edenler için Psikolog Ecem Güldalı yaptığı paylaşımla bazı değerlendirmelerde bulundu.
13. NOW TV'nin dikkat çeken dizilerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyanın gündemine oturdu. Son günlerde Gonca Vuslateri kriziyle öne çıkan dizinin son bölümüne İpek ve Leyla'nın konuşması damga vurdu. Cemre Baysel de bu sahne üzerinden 'akran zorbalığı' üzerine yaptığı paylaşımla alkış topladı.
14. İlk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan Başka Bir Gün dizisi izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı dizi gizemli hikayesi ile merak uyandırdı. Dizi hiç de ilk gelen yorumlardaki gibi ilerlemedi. Ekrana yeni bir renk getiren dizide gelin neler yaşandı ve Başka Bir Gün hakkında neler biliyoruz, birlikte bakalım...
15. Show Tv ekranlarının iddialı dizisi Sandık Kokusu her bölümüyle yoğun ilgi topluyor. İzleyenleri ekranlara kilitleyen dizinin başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk bu kez Onedio'ya konuk oldu. Kullanıcılardan gelen soruları yanıtlayan ikilinin, "Hem yatakta hem de dizi setinde söylenebilecek bir cümle söyler misiniz?" sorusuna verdiği yanıtlar kırdı geçirdi.
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16. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün sinirlerimizi hoplatan anlar yaşandı. 35 sene önce kaybettiği oğlunu aramak için programa katılan Hassi'yi 13 yaşında hamile bırakan adam izleyenleri deliye döndürdü. Yaşananları töreye bağlayan Mehmet Emin, Müge Anlı'nın babasına bile laf söyledi. Elbette bu konuda sessiz kalmayan Müge Anlı "Ayağını yıkadığı suyu içemezsin be!" diyerek ateş püskürdü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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