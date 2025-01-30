Bolu'daki Yangın Faciası Sebebiyle Veda Paylaşımını Ertelemişti: Ahsen Eroğlu Deha'ya 'Resmen' Veda Etti!
Bolu'daki Yangın Faciası Sebebiyle Veda Paylaşımını Ertelemişti: Ahsen Eroğlu Deha'ya 'Resmen' Veda Etti!
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Deha dizisi sezon başına Devran ve Esme çiftiyle başlamış, ancak hikayeye İmre'nin dahil olmasıyla izleyici 'çift' konusunda ikiye ayrılmıştı.
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Geçtiğimiz haftaya kadar Esme'yle süren hikaye bir anda seyir değiştirmiş ve Ahsen Erdoğdu diziden ayrılmıştı.
Güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, diziden ayrılmasının ardından gerçekleşen Bolu'daki yangın faciası sebebiyle veda paylaşımını ertelediğini açıklamıştı.
Eroğlu, "Esme’nin İtalyanca öğrenmeden önceki hayatı 🥲 İyi ki geldin Esme’m şans getirdin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum 🫂 ⚜️✨☀️" notuyla yaptığı paylaşımda bu fotoğraflara yer verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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