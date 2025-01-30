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Altınlar Takıldı Burmalar Kolda: Seren'in Bahar'daki Düğün Serüvenini Tiye Alan Sude Albayrak Kırdı Geçirdi!

Altınlar Takıldı Burmalar Kolda: Seren'in Bahar'daki Düğün Serüvenini Tiye Alan Sude Albayrak Kırdı Geçirdi!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.01.2025 - 13:06

Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'da son bölümde Seren ve Aziz Uras'ın düğünü vardı. Seren için bir çileye dönüşen düğün, en azından sonunda herkese mutluluk verdi. Seren'i canlandıran Sude Albayrak, düğün süreciyle ilgili yaptığı paylaşımla kırdı geçirdi!

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Ekranların sevilen dizisi Bahar, reytinglerde zirve yarışına devam ediyor.

Ekranların sevilen dizisi Bahar, reytinglerde zirve yarışına devam ediyor.

Dizinin son bölümünde sevilen karakterler Seren ve Aziz Uras'ın düğününü izledik. Efsun'un manipülasyonlarının bitmediği düğün süreci Seren için epey zorlayıcı oldu.

Dizinin son bölümünde sevilen karakterler Seren ve Aziz Uras'ın düğününü izledik. Efsun'un manipülasyonlarının bitmediği düğün süreci Seren için epey zorlayıcı oldu.

Kızının istediği gelinliği elbise diye gelen Efsun'un istekleri bir türlü bitmemiş, en sonunda Bahar günü kurtarmış ve Seren'in istediği gibi sade bir nikahla evlenmelerini sağlamıştı.

Kızının istediği gelinliği elbise diye gelen Efsun'un istekleri bir türlü bitmemiş, en sonunda Bahar günü kurtarmış ve Seren'in istediği gibi sade bir nikahla evlenmelerini sağlamıştı.

Seren karakterine hayat veren Sude Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sürecin komikliğini paylaştı.

Seren karakterine hayat veren Sude Albayrak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sürecin komikliğini paylaştı.

"Düğünü, kınası, Eminönü esnafçılığı derken bu yolda fenalaşanlar oldu. Sağ olsun Ahmet Bey beni düğünden kaçırdı. Altınlar takıldı burmalar kolda, yola devam👰♂️🤵♀️" notuyla yapılan paylaşımda birbirinden eğlenceli görüntüler yer aldı.

"Düğünü, kınası, Eminönü esnafçılığı derken bu yolda fenalaşanlar oldu. Sağ olsun Ahmet Bey beni düğünden kaçırdı. Altınlar takıldı burmalar kolda, yola devam👰♂️🤵♀️" notuyla yapılan paylaşımda birbirinden eğlenceli görüntüler yer aldı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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