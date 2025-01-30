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Leyla Dizisinden Efsane Dizi Aşk-ı Memnu'ya Unutulmaz Gönderme

Leyla Dizisinden Efsane Dizi Aşk-ı Memnu'ya Unutulmaz Gönderme

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2025 - 12:05

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...'in son bölümüne Civan ve Leyla'nın romantik sahnesi damga vurdu. Baş başa romantik bir yemek yiyen ikiliye kemancı eşlik ederken kemancının Aşk-ı Memnu'nun jenerik müziğini çalması hepimizi duygulandırdı.

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Türk televizyon efsanesi Aşk-ı Memnu'yu izlemeyen kalmadığı gibi her bir seyirci en az üç kez tekrardan seyretmiştir.

Türk televizyon efsanesi Aşk-ı Memnu'yu izlemeyen kalmadığı gibi her bir seyirci en az üç kez tekrardan seyretmiştir.

Yalnızca yayınlandığı dönem değil günümüzde bile dilimizden düşüremediğimiz Aşk-ı Memnu, Türk televizyonlarının efsane işleri arasında yer alırken NOW'ın iddialı dizisi Leyla'dan Aşk-ı Memnu'ya şaşırtan bir gönderme geldi.

Yalnızca yayınlandığı dönem değil günümüzde bile dilimizden düşüremediğimiz Aşk-ı Memnu, Türk televizyonlarının efsane işleri arasında yer alırken NOW'ın iddialı dizisi Leyla'dan Aşk-ı Memnu'ya şaşırtan bir gönderme geldi.

Leyla dizisinin son bölümünde Civan ve Leyla'nın romantik yemek sahnesi izleyiciyi heyecanlandırırken sahnede yer alan kemancının bir anda Aşk-ı Memnu'nun jenerik müziğini çalmasıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

Leyla dizisinin son bölümünde Civan ve Leyla'nın romantik yemek sahnesi izleyiciyi heyecanlandırırken sahnede yer alan kemancının bir anda Aşk-ı Memnu'nun jenerik müziğini çalmasıyla neye uğradığımızı şaşırdık.

Her iki dizinin de yönetmeninin Hilal Saral olduğunu düşününce Saral, Aşk-ı Memnu'yu böyle bir jestle anmış olabilir.

Her iki dizinin de yönetmeninin Hilal Saral olduğunu düşününce Saral, Aşk-ı Memnu'yu böyle bir jestle anmış olabilir.

İşte o sahne:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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