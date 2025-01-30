Leyla Dizisinde Kriz! Gonca Vuslateri ve Dizinin Resmi Hesabı Birbirini Takipten Çıktı
Leyla Dizisinde Kriz! Gonca Vuslateri ve Dizinin Resmi Hesabı Birbirini Takipten Çıktı
NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için dışarıdan her şey yolunda gözükürken önceki gün yayınlanan yeni bölümün ardından ortalığı karıştıran bir hamle geldi. Dizide Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri ile dizinin resmi sosyal medya hesabı birbirini aniden takipten çıktı. Söz konusu hamle sonrası Vuslateri'nin diziden çıktığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
NOW'ın iddialı dizisi Leyla'da ortalığı karıştıracak olaylar yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önceki gün yeni bölümü yayınlanan Leyla dizisinde Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri, dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktı.
Vuslateri'nin bu hamlesi dizinin hayranlarını şaşırtırken söz konusu olayın derinine inen izleyiciler dizinin sayfasının da Vuslateri'yi takipten çıktığını gördü.
Bu hareketin neden yapıldığı hakkında henüz bir açıklama gelmezken akla ilk gelen düşünce Vuslateri'nin diziden çıkmış olabileceği yönünde oldu. Peki, sizce neler yaşanmıştır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın