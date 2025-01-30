onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Leyla Dizisinde Kriz! Gonca Vuslateri ve Dizinin Resmi Hesabı Birbirini Takipten Çıktı

Leyla Dizisinde Kriz! Gonca Vuslateri ve Dizinin Resmi Hesabı Birbirini Takipten Çıktı

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.01.2025 - 09:51

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için dışarıdan her şey yolunda gözükürken önceki gün yayınlanan yeni bölümün ardından ortalığı karıştıran bir hamle geldi. Dizide Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri ile dizinin resmi sosyal medya hesabı birbirini aniden takipten çıktı. Söz konusu hamle sonrası Vuslateri'nin diziden çıktığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW'ın iddialı dizisi Leyla'da ortalığı karıştıracak olaylar yaşanıyor.

NOW'ın iddialı dizisi Leyla'da ortalığı karıştıracak olaylar yaşanıyor.

Önceki gün yeni bölümü yayınlanan Leyla dizisinde Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri, dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktı.

Önceki gün yeni bölümü yayınlanan Leyla dizisinde Nur'u canlandıran Gonca Vuslateri, dizinin resmi Instagram hesabını takipten çıktı.

Vuslateri'nin bu hamlesi dizinin hayranlarını şaşırtırken söz konusu olayın derinine inen izleyiciler dizinin sayfasının da Vuslateri'yi takipten çıktığını gördü.

Vuslateri'nin bu hamlesi dizinin hayranlarını şaşırtırken söz konusu olayın derinine inen izleyiciler dizinin sayfasının da Vuslateri'yi takipten çıktığını gördü.

Bu hareketin neden yapıldığı hakkında henüz bir açıklama gelmezken akla ilk gelen düşünce Vuslateri'nin diziden çıkmış olabileceği yönünde oldu. Peki, sizce neler yaşanmıştır?

Bu hareketin neden yapıldığı hakkında henüz bir açıklama gelmezken akla ilk gelen düşünce Vuslateri'nin diziden çıkmış olabileceği yönünde oldu. Peki, sizce neler yaşanmıştır?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın