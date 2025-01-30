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Aşk Tesadüfleri Seviyormuş Gerçekten! Sevilen Oyuncu Annem Ankara'nın Kadrosuna Dahil Oldu

Aşk Tesadüfleri Seviyormuş Gerçekten! Sevilen Oyuncu Annem Ankara'nın Kadrosuna Dahil Oldu

annemankara-ankara
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.01.2025 - 14:29

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve 90'lı yılların başlarında geçen hikayesiyle dram ihtiyacımızı gideren Annem Ankara, giderek yükselen reytingleriyle ekrana geliyor. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı diziye çok sevilen bir oyuncu daha dahil olacak. Televizyon Dünyası'nın haberine göre heyecan yaratacak ve hikayeye ayrı bir seyir verecek oyuncu 9. bölümde diziye dahil olacak.

Kaynak: Televizyon Dünyası

Kaynak: https://x.com/TvDunyasii/status/18849...
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Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara, çarşamba akşamları ekrana geliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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