MasterChef İkincisi Kerem Aşçılıktan Önceki Mesleğini Açıkladı!

İzleyenlerin karnını acıktıran yarışma MasterChef Türkiye 2024 geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Zorlu yarışmada birçok isim ter dökerken Onur ve Kerem finale kalmıştı. Onur'un birkaç puan gerisinde kalarak ikinci olan Kerem ise büyük bir kesimin favorisi olmuştu.

Yarışmadan sonra da gözleri üzerine çekmeye devam eden Kerem Bilginer, Milliyet'in YouTube kanalına konuk oldu. Yarışma boyunca yaşadıklarını ilk kez anlatan Kerem, aşçılıktan önce ne iş yaptını açıkladı.

Kaynak: Milliyet