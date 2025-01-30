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MasterChef İkincisi Kerem Aşçılıktan Önceki Mesleğini Açıkladı!

MasterChef İkincisi Kerem Aşçılıktan Önceki Mesleğini Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
30.01.2025 - 19:19

İzleyenlerin karnını acıktıran yarışma MasterChef Türkiye 2024 geçtiğimiz haftalarda final yapmıştı. Zorlu yarışmada birçok isim ter dökerken Onur ve Kerem finale kalmıştı. Onur'un birkaç puan gerisinde kalarak ikinci olan Kerem ise büyük bir kesimin favorisi olmuştu. 

Yarışmadan sonra da gözleri üzerine çekmeye devam eden Kerem Bilginer, Milliyet'in YouTube kanalına konuk oldu. Yarışma boyunca yaşadıklarını ilk kez anlatan Kerem, aşçılıktan önce ne iş yaptını açıkladı. 

Kaynak: Milliyet

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MasterChef 2024 sezonu, geçtiğimiz sezonlar olduğu gibi oldukça heyecan doluydu. Final yapan yarışmada öne çıkan ve başarılarını kanıtlayan pek çok isim oldu.

MasterChef 2024 sezonu, geçtiğimiz sezonlar olduğu gibi oldukça heyecan doluydu. Final yapan yarışmada öne çıkan ve başarılarını kanıtlayan pek çok isim oldu.

Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki, binlerce kişinin favorisi olan Kerem Bilginer'di.

Bunlardan biri de hiç şüphesiz ki, binlerce kişinin favorisi olan Kerem Bilginer'di.

MasterChef'te şampiyonluk için Onur'la mücadele edip ikincilik elde eden Kerem, Milliyet'in YouTube programına konuk oldu.

MasterChef'te şampiyonluk için Onur'la mücadele edip ikincilik elde eden Kerem, Milliyet'in YouTube programına konuk oldu.

Oldukça samimi açıklamalarda bulunan Kerem, favori şefini açıklarken, aşçılıktan önce hangi mesleği yaptığını ilk kez açıkladı.

Oldukça samimi açıklamalarda bulunan Kerem, favori şefini açıklarken, aşçılıktan önce hangi mesleği yaptığını ilk kez açıkladı.

Mutfakta oldukça başarılı olduğunu milyonlara kanıtlayan Kerem aslında mühendislik mezunuymuş. Yaptığı bu işten pek de memnun olmadığı için, daha başarılı olabileceği bir sektöre yani aşçılığa yönelmiş!

Mutfakta oldukça başarılı olduğunu milyonlara kanıtlayan Kerem aslında mühendislik mezunuymuş. Yaptığı bu işten pek de memnun olmadığı için, daha başarılı olabileceği bir sektöre yani aşçılığa yönelmiş!
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"Hepsi birbirinden değerli şeflerimiz" diyen Kerem Bilginer, favori şefinin de Somer Sivrioğlu olduğunu söyledi ve devam etti:

"Hepsi birbirinden değerli şeflerimiz" diyen Kerem Bilginer, favori şefinin de Somer Sivrioğlu olduğunu söyledi ve devam etti:

'Somer Şef'in yeri ayrıdır. Mesleğe başladığımda Somer Şef'i idol olarak aldım; o, benim için örnek şeflerin başında geliyor. Danilo Şef tam bir İtalyan tarzı. Danilo Şef'in stüdyoya girdiği enerjisi hemen belli oluyor. Mehmet Şef tam bir baba karakteridir. Sert görünür ama en yufka kalpli kişi Mehmet Şef'tir.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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