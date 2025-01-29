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Meğer Farklı Dizide Rakibi Olmuş: Sinem Ünsal'ın Kız Kardeşi de Oyuncu Çıktı!

Meğer Farklı Dizide Rakibi Olmuş: Sinem Ünsal'ın Kız Kardeşi de Oyuncu Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
29.01.2025 - 19:13

Şimdilerde Uzak Şehir dizisinde 'Alya' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal son dönemlerin en sevilen isimlerinden biri. Her haliyle dikkat çeken ünlü oyuncun kız kardeşinin de oyuncuğu olduğu ortaya çıktı. 

Sinem Ünsal'ın kendisine tıpkı ikizi kadar benzeyen kardeşi de Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna katıldı!

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Canlandırdığı her karakterle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, Mucize Doktor ve Kızım dizileriyle yıldızını parlatmıştı.

Canlandırdığı her karakterle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, Mucize Doktor ve Kızım dizileriyle yıldızını parlatmıştı.

Daha sonra da Elbet Bir Gün, Gizli Saklı ve Senden Önce dizilerinde rol alan güzel oyuncu şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'le dikkatleri üzerine çekiyor.

Daha sonra da Elbet Bir Gün, Gizli Saklı ve Senden Önce dizilerinde rol alan güzel oyuncu şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'le dikkatleri üzerine çekiyor.

Reyting rekortmeni aşiret dizisinde 'Alya' karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın tıpkı ikizi kadar kendisine benzeyen bir kız kardeşi var.

Reyting rekortmeni aşiret dizisinde 'Alya' karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın tıpkı ikizi kadar kendisine benzeyen bir kız kardeşi var.

Abasının izinden giderek oyuncu olan Gizem Ünsal, dakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol almıştı.

Abasının izinden giderek oyuncu olan Gizem Ünsal, dakatsiz, Yarım Kalan Aşklar ve Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol almıştı.

Gizem Ünsal ayrıca, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Gizem Ünsal ayrıca, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin kadrosuna dahil oldu.
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Bu demektir ki Gizem Ünsal, Uzak Şehir dizisinde rol alan ablası Sinem Ünsal ile rakip oldu.

Bu demektir ki Gizem Ünsal, Uzak Şehir dizisinde rol alan ablası Sinem Ünsal ile rakip oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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