Müge Anlı'yı Ağlatan Olay: 35 Yıldır Hasret Çeken Hassi Akpınar 14 Yaşında Doğurduğu Oğlunu Arıyor!

Baba Mehmet Emin Akpınar da yayına bağlanıp, 'Ben eşimle beraber her gün ağladım. Çalmadığım kapı gitmediğim yer kalmadı' ifadelerini kullandı. Bebeği hastaneye bırakan isimlerden biri olan Mehmet Nuri Akpınar ise 'Bazı hatalar oldu. Ben anneme müdahale edemedim. Benim gönlüm rahattır. İnşallah bulunur. Babası suçlu. O çocuğuna sahip çıksaydı. Annem 'Ya ben ölürüm ya siz ölürsünüz' dedi. Biz ona karşı çıkamadık' dedi.