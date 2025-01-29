Müge Anlı'yı Ağlatan Olay: 35 Yıldır Hasret Çeken Hassi Akpınar 14 Yaşında Doğurduğu Oğlunu Arıyor!
Müge Anlı'yı Ağlatan Olay: 35 Yıldır Hasret Çeken Hassi Akpınar 14 Yaşında Doğurduğu Oğlunu Arıyor!
Müge Anlı'da izleyenlerin yüreğini dağlayan türden bir konu işlenmeye başlandı. 14 yaşında doğurduğu çocuğunu, 35 yıl önce kayınvalidesinin şoke eden iddialarla hastaneye bıraktığını söyleyen Hassi Akpınar aldığı tehditleri de bir bir anlattı. Zorluklarla dolu hayat yaşayan kadının her sözü stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
35 yıldır dinmeyen evlat hasretini dindirmek isteyen Hassi Akpınar, yardım için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Henüz 14 yaşında bir çocukken dünyaya getirdiği oğlunu arayan acılı anne, kayınvalidesinin çocuğun başka birinden olduğu şüphesi ile Erzurum'da Numune Hastanesi'ne bıraktığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1990 yılında dünyaya getirdiği oğlunun yalnızca iki üç saat kollarında kaldığını, ardından da kayınvalidesinin gelip onu aldığın anlatan kadın, bebeğinin yerini sorduğunda "Onu bıraktık, peşine düşersen seni de onu da öldürürüz" cevabını aldığını söyledi.
Hastaneye bırakılan oğlundan sonra aynı adamdan 7 çocuğu daha olan Hassi Hanım'ın yanında diğer evlatları da abileri ve annelerinin acı günleri için gözyaşı döktü.
Dün işlenmeye başlanan programda bugün iddiaların bir diğer odağındaki amca da bağlandı. Bebeği kendisinin değil katı kuralları olan annesinin bıraktığını söyledi.
Tanığın sözleri sonrası canına kıymak istediğini açıklayan Hassi "Eşime hala kırgınım. Kırgınlığım hiç gitmedi. Sürekli tartışma baskı vardı. Babama söyledim. Ben tarım ilacını kendim içtim. Sonra hamile olduğumu öğrendim. Daha da bir şey yapamadım. Bebeğim olacak diye hep onunla avundum..." dedi ve devam etti:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kayınvalidem, 'Sen 100 yılda oğlumla evli kalsan seni boşatacağım' dedi. Bir süre beraber yaşadık. Sonra kapı komşusuyduk. Oğlunun eviydi. Girer çıkardı. Eşim çocuğun kendisinden olduğunu ailesine söyledi ama ailesi kabul etmedi."
Hassi'yi canlı yayında gören bir kadın ise "Benim babam olayı hatırlıyor. Babam çocuk yuvasında çalışıyor. O olayları, çocuğun hastaneden getirildiğini hatırlıyor. Çocuğun babası 30-35 yıl önce yuvanın etrafında dolanıyor. Sonra tanışıyorlar. Babama her şeye anlatıyor ama babamın yetkisi olmadığı için çocuktan dolayı babamı avukata götürüyor. Durumu avukata anlatıyorlar. Annenin yaşı küçük olduğu için başvuru yapamıyor. Bir daha ilgilenemiyor" açıklamasında bulundu.
Acı dolu hayatını anlatan Hassi Akpınar anlattığı her şeyle Müge Anlı'yı ve tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğdu.
İşte o anlar...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın