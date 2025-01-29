Kızı 8. Kattan Düşmüştü: Eski Survivor Yarışmacısı Okay Köksal Günler Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı!
Kızı 8. Kattan Düşmüştü: Eski Survivor Yarışmacısı Okay Köksal Günler Sonra İlk Kez Paylaşım Yaptı!
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Okay Köksal 2019 yılında heyecan dolu Survivor yarışmasına katılmış ve zorlu maratonu üçüncü olarak tamamlamıştı.
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Başarılı milli güreşçimiz geçtiğimiz aralık ayında üzücü bir olayla gündeme gelmiş ve kızı 8. kattan düşmüştü.
Apar topar hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki küçük kızın yoğun bakımda devam ediyordu.
O günden sonra sosyal medyadan epey uzaklaşan Köksal, günler sonra ilk kez paylaşım yaparak kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
"Sevgili dostlar, Kızım Belinay Azra'nın yaşadığı talihsiz kazadan bu yana herhangi bir paylaşım yapmadık. Bu süreçte, önceliğimiz onun iyileşme sürecine odaklanmak ve olayın hassasiyetine saygı göstermekti." diyerek devam etti:
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"Şükürler olsun ki, Belinay Azra tedavi sürecinin en zorlu aşamalarını geride bıraktı ve şimdi doktorlarımızın yönlendirdiği tedavi planına sabır ve kararlılıkla devam ediyor."
"Onun güçlü duruşu bize umut verirken, sizlerden gelen dualar ve destekler bu süreçte moral kaynağımız oldu. Her zaman yanımızda olduğunuz ve güzel dileklerinizle bizlere güç verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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