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Cemre Baysel'in Leyla Dizisindeki Sahne Üzerinden Verdiği Akran Zorbalığı Mesajı Alkış Topladı!

Cemre Baysel'in Leyla Dizisindeki Sahne Üzerinden Verdiği Akran Zorbalığı Mesajı Alkış Topladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
30.01.2025 - 21:33

NOW TV'nin dikkat çeken dizilerinden Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... her hafta olduğu gibi bu hafta da sosyal medyanın gündemine oturdu. Son günlerde Gonca Vuslateri kriziyle öne çıkan dizinin son bölümüne İpek ve Leyla'nın konuşması damga vurdu. Cemre Baysel de bu sahne üzerinden 'akran zorbalığı' üzerine yaptığı paylaşımla alkış topladı.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi her hafta büyük bir merakla takip ediliyor. .

NOW TV ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi her hafta büyük bir merakla takip ediliyor. .

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrollerinde yer aldığı iddialı dizi şimdilerde Gonca Vuslateri kriziyle gündeme damgasını vuruyor.

Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın başrollerinde yer aldığı iddialı dizi şimdilerde Gonca Vuslateri kriziyle gündeme damgasını vuruyor.

Detaylar...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Leyla dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde yüzleri gülümseten bir sahne vardı.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasına giren Leyla dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde yüzleri gülümseten bir sahne vardı.

O da, Leyla'nın akran zorbalığı konusunda İpek'le konuştuğu anlar oldu. Kendi geçmişinden bahsederken Civan'ı ufaktan şaşırtan Leyla'nın sözlerine bir kulak verelim...

O da, Leyla'nın akran zorbalığı konusunda İpek'le konuştuğu anlar oldu. Kendi geçmişinden bahsederken Civan'ı ufaktan şaşırtan Leyla'nın sözlerine bir kulak verelim...

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Cemre Baysel de X hesabından bir paylaşım yaparak "Akran zorbalığına tabii ki de HAYIR Leyla!" sözleriyle takdir topladı.

Cemre Baysel de X hesabından bir paylaşım yaparak "Akran zorbalığına tabii ki de HAYIR Leyla!" sözleriyle takdir topladı.
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Kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da böyle bırakıyoruz...

Kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da böyle bırakıyoruz...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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