Kişilik Testi:Senin En İyi Özelliğin Ne?
Kişilik Testi:Senin En İyi Özelliğin Ne?
Etrafından genelde sana nasıl geri dönüşler geliyor? Senin en çok hangi özelliğini seviyorlar? Senin en iyi özelliğin ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sen arkadaş ortamında hangisisin?
4. Güzel bir haber aldın. İlk kiminle paylaşırsın?
5. Kolay bir insan olduğunu düşünüyor musun?
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6. 5 yıl önce planladığın hayatı mı yaşıyorsun?
7. Kendinde en sevmediğin özellik ne?
8. Sana hata yapan kişiye ikinci şansı verir misin?
9. Yeni bir ortama girmek sana ne hissettirir?
10. Son olarak bir renk seç bakalım!
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Senin en iyi özelliğin empati yeteneğin!
Senin en iyi özelliğin pozitifliğin!
Senin en iyi özeliğin şefkatin!
Senin en iyi özelliğin kibarlığın!
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