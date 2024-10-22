İnsanlar Sana Değer Veriyor mu?
İnsanlar Sana Değer Veriyor mu?
Bazen kendimizi değersiz hissettiğimiz olur. Değersiz hissetmen senin düşüncen mi yoksa gerçekten sana değersiz mi hissettiriyorlar? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar oluyor mu?
4. Bulunduğun ortamlarda nasıl oluyorsun?
5. Olmadığın biri gibi davranıyor musun?
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6. Kendini iyi hissetmek için ne yapıyorsun?
7. Arkadaşlarının arkandan konuştuğunu öğrendin ne yaparsın?
8. Kadere inanıyor musun?
9. Nasıl bir kişiliğin var?
10. Kendine bir renk seçer misin?
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İnsanlar sana çok değer veriyor!
İnsanlar sana hakettiğin değeri vermiyor!
İnsanlar sana değer vermiyor!
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