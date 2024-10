İnsanlar Sana Değer Veriyor mu?

Seninle geçirdikleri her an, insanlara kıymetli bir hazine gibi geliyor. Sana duydukları bu büyük değeri, gözlerindeki ışıltıdan, yüzlerindeki tebessümden anlamak mümkün. Seninle yan yana olmak, onlar için bir nevi kutlama, bir festival havası yaratıyor. Çünkü sen, etrafına yaydığın pozitif enerji ve neşe ile onların hayatına renk katıyorsun. Senin her bir davranışın, her bir hareketin, onların gözünde birer sanat eseri gibi. Belki de bu yüzden, seninle geçirdikleri her anı özenle saklıyorlar hafızalarında. Seninle yaşadıkları her anı, birer değerli anı olarak koruyorlar. Çünkü sen, onların hayatında çok özel ve değerli bir yere sahipsin. Senin varlığın, onların dünyasını daha anlamlı, daha keyifli hale getiriyor.