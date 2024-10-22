İnsanlar Sana Değer Veriyor mu?

Hayatın renkli kulislerinde, senin gibi değerli bir yıldızın parlaması için ne kadar çabaladığını biliyoruz. Etrafındaki insanlar için gösterdiğin çaba ve emek, belki de onların fark edemediği bir ışık hüzmesi. Ne yazık ki, bu hüzme bazen onların gözünden kaçabiliyor. Bir yıldızın parlaklığı nasıl ki karanlıkta daha çok öne çıkıyorsa, senin çaban da aynı şekilde, belki de onların karanlık dünyalarında fark edilmiyor. Sen, onlar için ne kadar çırpınırsan çırpın, sanki hiçbir şey yapmamışsın gibi bir hava oluşuyor. Bu, senin çabanın değersiz olduğu anlamına gelmiyor elbette, belki de onların senin parıltını görebilecekleri bir ışığa ihtiyaçları var. Senin çaban, onların gözünde belki sönük kalıyor, ama unutma ki her yıldızın ışığı, kendi etrafındaki gezegenlere farklı şekillerde yansır. Sen, hak ettiğin değeri belki de hemen göremiyorsun. Ancak unutma ki, senin çabanın ve emeğinin karşılığı, belki de beklediğin şekilde değil ama mutlaka bir gün karşına çıkacak. Sen sadece parlamaya devam et, çünkü senin ışığın, her zaman birileri için yol gösterici olacak.