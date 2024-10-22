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İnsanlar Sana Değer Veriyor mu?

İnsanlar Sana Değer Veriyor mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 14:01

Bazen kendimizi değersiz hissettiğimiz olur. Değersiz hissetmen senin düşüncen mi yoksa gerçekten sana değersiz mi hissettiriyorlar? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini yalnız hissettiğin zamanlar oluyor mu?

4. Bulunduğun ortamlarda nasıl oluyorsun?

5. Olmadığın biri gibi davranıyor musun?

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6. Kendini iyi hissetmek için ne yapıyorsun?

7. Arkadaşlarının arkandan konuştuğunu öğrendin ne yaparsın?

8. Kadere inanıyor musun?

9. Nasıl bir kişiliğin var?

10. Kendine bir renk seçer misin?

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İnsanlar sana çok değer veriyor!

Seninle geçirdikleri her an, insanlara kıymetli bir hazine gibi geliyor. Sana duydukları bu büyük değeri, gözlerindeki ışıltıdan, yüzlerindeki tebessümden anlamak mümkün. Seninle yan yana olmak, onlar için bir nevi kutlama, bir festival havası yaratıyor. Çünkü sen, etrafına yaydığın pozitif enerji ve neşe ile onların hayatına renk katıyorsun. Senin her bir davranışın, her bir hareketin, onların gözünde birer sanat eseri gibi. Belki de bu yüzden, seninle geçirdikleri her anı özenle saklıyorlar hafızalarında. Seninle yaşadıkları her anı, birer değerli anı olarak koruyorlar. Çünkü sen, onların hayatında çok özel ve değerli bir yere sahipsin. Senin varlığın, onların dünyasını daha anlamlı, daha keyifli hale getiriyor.

İnsanlar sana hakettiğin değeri vermiyor!

Hayatın renkli kulislerinde, senin gibi değerli bir yıldızın parlaması için ne kadar çabaladığını biliyoruz. Etrafındaki insanlar için gösterdiğin çaba ve emek, belki de onların fark edemediği bir ışık hüzmesi. Ne yazık ki, bu hüzme bazen onların gözünden kaçabiliyor. Bir yıldızın parlaklığı nasıl ki karanlıkta daha çok öne çıkıyorsa, senin çaban da aynı şekilde, belki de onların karanlık dünyalarında fark edilmiyor. Sen, onlar için ne kadar çırpınırsan çırpın, sanki hiçbir şey yapmamışsın gibi bir hava oluşuyor. Bu, senin çabanın değersiz olduğu anlamına gelmiyor elbette, belki de onların senin parıltını görebilecekleri bir ışığa ihtiyaçları var. Senin çaban, onların gözünde belki sönük kalıyor, ama unutma ki her yıldızın ışığı, kendi etrafındaki gezegenlere farklı şekillerde yansır. Sen, hak ettiğin değeri belki de hemen göremiyorsun. Ancak unutma ki, senin çabanın ve emeğinin karşılığı, belki de beklediğin şekilde değil ama mutlaka bir gün karşına çıkacak. Sen sadece parlamaya devam et, çünkü senin ışığın, her zaman birileri için yol gösterici olacak.

İnsanlar sana değer vermiyor!

Hayatın içinde bazen kendini değersiz hissediyorsun, değil mi? Ne yaparsan yap, sanki hiçbir şeyin değeri yokmuş gibi geliyor. İnsanlar, çevrendeki kişiler, sanki seni görmüyorlar, senin çabalarını, emeklerini, hatta varlığını bile göz ardı ediyorlar. Bir adım atıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, belki de onların beklentilerini karşılamak için çabalıyorsun. Ancak ne zaman kendi yolunu çizmeye, kendi isteklerini, hayallerini gerçekleştirmeye çalışsan, sanki bir anda gözleri üzerinde toplanıyor ve seni eleştiriyorlar. İşin kötüsü, bu eleştiriler genellikle haklı nedenlere dayanmıyor, sadece senin onların isteklerine göre hareket etmemenin verdiği rahatsızlıkla ortaya çıkıyor. Öte yandan, belki de onların beklentilerine göre hareket ettiğinde, belki de onlar için bir şeyler yaptığında, bu sefer de sanki hiçbir şey yapmamışsın gibi davranıyorlar. Çabalarını, emeklerini, hatta belki de fedakarlıklarını görmezden geliyorlar. İşte burada en önemli nokta, enerjini ve zamanını seni anlamayan, değerini görmeyen insanlara harcamamak. Kendi hayatına, kendi hedeflerine, kendi isteklerine odaklanmalısın. Unutma, senin değerin, başkalarının seni nasıl gördüğüne bağlı değil. Kendi değerini kendin belirler ve kendi hayatını kendi isteklerine göre şekillendirirsin.

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