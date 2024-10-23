Hangi Renk Senin Enerjini Yansıtıyor?
Hangi Renk Senin Enerjini Yansıtıyor?
Her rengin kendine göre bir enerjisi vardır. Bu renkleri ne kadar kullandığımız ya da ne kadar bize uygun olduğu değişir. Peki hangi renk senin enerjini yansıtıyor? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Günün en sevdiğin zamanını seçer misin?
4. Sence renkler kişiliği yansıtıyor mu?
5. Senin giyimin genelde nasıldır?
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6. Sorun çözmede nasılsın?
7. Kararlı biri misin?
8. Bir problemin olduğunda bunu ilk kiminle paylaşıyorsun?
9. Senin nasıl bir kişiliğin var?
10. Kendine bir tatil seçer misin?
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Senin enerjini mor yansıtıyor!
Senin enerjini kırmızı yansıtıyor!
Senin enerjini siyah yansıtıyor!
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