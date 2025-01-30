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Hakim ve Savcı Atamalarında İlginç An: Özlem Zengin Kuradaki Yeğenine Selam Gönderdi

Hakim ve Savcı Atamalarında İlginç An: Özlem Zengin Kuradaki Yeğenine Selam Gönderdi

özlem zengin
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.01.2025 - 17:40

Ankara’da düzenelenen hakim ve savcı atamalarında ilginç bir an yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki atama törenine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in selam istediği damga vurdu. Özlem Zengin, kuraya katılan yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı.

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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’n bin 75 hakim ve savcının ataması için kurada düzenlenedi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AK Partili siyasiler katıldı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni’n bin 75 hakim ve savcının ataması için kurada düzenlenedi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte AK Partili siyasiler katıldı.

Kura törenine damga vuran an ise AK Parti Grup Başkanvekili olan Özlem Zengin’in “selam isteği” oldu.

Kura törenine damga vuran an ise AK Parti Grup Başkanvekili olan Özlem Zengin’in “selam isteği” oldu.

Özlem Zengin, kuraya katılan yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı.

Özlem Zengin, kuraya katılan yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıttı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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