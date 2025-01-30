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Ekonomi
Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar İddialara Yanıt Verdi

Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar İddialara Yanıt Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 15:46

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Şubat’ta başlayacak olan elektrik faturalarında yeni döneme dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 42 milyon aboneden 2 milyonunun etkileneceğini söyledi. Öte yandan Bayraktar, doğal gaza zam iddialarına da yanıt verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Habertürk’ten Aykut Türel’in sorularını yanıtladı. 

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Elektrik faturalarında 1 Şubat'tan itibaren aylık bin 600 lira fatura ödeyen aboneler, 2 bin 900 liralık fatura ile karşılaşacak. "Çok tüketen, çok ödeyecek" dönemi böylece başlamış olacak.

Elektrik faturalarında 1 Şubat'tan itibaren aylık bin 600 lira fatura ödeyen aboneler, 2 bin 900 liralık fatura ile karşılaşacak. "Çok tüketen, çok ödeyecek" dönemi böylece başlamış olacak.

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel’e konuşan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni döneme dair konuştu.

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel’e konuşan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni döneme dair konuştu.

Bayraktar, 2 milyon abonenin etkileneceğini belirterek, “1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz” dedi. 

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Doğal Gaza Zam Gelecek mi?

Doğal Gaza Zam Gelecek mi?

Doğal gaza zam iddialarına Bakan Bayraktar son noktayı koydu. Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde doğal gaza zam olmadığını belirterek 'Bu kış hiçbir şey değişmeyecek. Doğalgazda da benzer bir şey düşünüyoruz. İl il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz' diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Ece Özge Çetin

2000 lira ödüyorum çevremde de genelde bu bantta, dokunmadıkları kim acaba mk.

Cindirella Man

Bakana neymiş o nasıl karışıyor devlete ait değil ki doğalgaz özel sektörün elinde onlar zam kararı verirse devlete uygulamak düşer her şeyde böyle olmuyormu... Devamını Gör

Mason Bey

Ee hani para vermeyecektik arkadaşlar ne oluyor birisi anlatsın ya... Gazman o kadar çoştu kombileri sonuna kadar açın diyordu.