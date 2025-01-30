Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar İddialara Yanıt Verdi
Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar İddialara Yanıt Verdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Şubat’ta başlayacak olan elektrik faturalarında yeni döneme dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, 42 milyon aboneden 2 milyonunun etkileneceğini söyledi. Öte yandan Bayraktar, doğal gaza zam iddialarına da yanıt verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Habertürk’ten Aykut Türel’in sorularını yanıtladı.
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Elektrik faturalarında 1 Şubat'tan itibaren aylık bin 600 lira fatura ödeyen aboneler, 2 bin 900 liralık fatura ile karşılaşacak. "Çok tüketen, çok ödeyecek" dönemi böylece başlamış olacak.
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Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel’e konuşan Bayraktar, elektrik faturalarında yeni döneme dair konuştu.
Doğal Gaza Zam Gelecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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2000 lira ödüyorum çevremde de genelde bu bantta, dokunmadıkları kim acaba mk.
Bakana neymiş o nasıl karışıyor devlete ait değil ki doğalgaz özel sektörün elinde onlar zam kararı verirse devlete uygulamak düşer her şeyde böyle olmuyormu... Devamını Gör
Ee hani para vermeyecektik arkadaşlar ne oluyor birisi anlatsın ya... Gazman o kadar çoştu kombileri sonuna kadar açın diyordu.