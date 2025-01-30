Doğal Gaza Zam Gelecek mi? Bakan Alparslan Bayraktar İddialara Yanıt Verdi

Bayraktar, 2 milyon abonenin etkileneceğini belirterek, “1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz” dedi.

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