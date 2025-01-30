Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete’de: Fark Ücreti Dışında Ek Ücret Alınmayacak
Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete’de: Fark Ücreti Dışında Ek Ücret Alınmayacak
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ek ücret alınmayacak.
Öte yandan hastanelerde üst düzey denetim dönemi de başladı. Yılda 3 kez kalite standartlarına uygunluğu kontrol edilen özel hastaneler şimdi Bakanlık tarafından kurulacak 20 bilimsel komisyon ile adım adım denetlenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yönetmelikle standartlar yükseltildi, üst düzey tıbbi denetim başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hastaneler yılda 3 kez rutin denetime tabi tutuluyordu. Bu denetimlerde hastanelerin kalite standartların uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Yeni yönetmelikle hastaneler A’dan Z’ye didik didik edilecek. Bu denetimi Bakanlık tarafından kurulacak 20 bilimsel komisyon yapacak.
Fark ücreti dışında ek ücret talep edilmeyecek.
Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.
Yapay zeka destekli denetim gerçekleştirilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan uzman hekimler muayenehaneleri kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın