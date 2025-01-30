Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete’de: Fark Ücreti Dışında Ek Ücret Alınmayacak

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ek ücret alınmayacak.

Öte yandan hastanelerde üst düzey denetim dönemi de başladı. Yılda 3 kez kalite standartlarına uygunluğu kontrol edilen özel hastaneler şimdi Bakanlık tarafından kurulacak 20 bilimsel komisyon ile adım adım denetlenecek.