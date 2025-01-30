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Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete’de: Fark Ücreti Dışında Ek Ücret Alınmayacak

Özel Hastaneler Yönetmeliği Resmi Gazete’de: Fark Ücreti Dışında Ek Ücret Alınmayacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 09:15

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan ek ücret alınmayacak. 

Öte yandan hastanelerde üst düzey denetim dönemi de başladı. Yılda 3 kez kalite standartlarına uygunluğu kontrol edilen özel hastaneler şimdi Bakanlık tarafından kurulacak 20 bilimsel komisyon ile adım adım denetlenecek.

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Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yönetmelikle standartlar yükseltildi, üst düzey tıbbi denetim başladı.

Özel Hastaneler Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yönetmelikle standartlar yükseltildi, üst düzey tıbbi denetim başladı.

Özel hastaneler yılda 3 kez rutin denetime tabi tutuluyordu. Bu denetimlerde hastanelerin kalite standartların uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Yeni yönetmelikle hastaneler A’dan Z’ye didik didik edilecek. Bu denetimi Bakanlık tarafından kurulacak 20 bilimsel komisyon yapacak.

Özel hastaneler yılda 3 kez rutin denetime tabi tutuluyordu. Bu denetimlerde hastanelerin kalite standartların uygun olup olmadığı kontrol ediliyor. Yeni yönetmelikle hastaneler A’dan Z’ye didik didik edilecek. Bu denetimi Bakanlık tarafından kurulacak 20 bilimsel komisyon yapacak.

Komisyonda her branştan önde gelen uzmanlar bulunacak. Bilimsel komisyonlar şöyle:

  • Yenidoğan Yoğun Bakım

  • Erişkin Yoğun Bakım

  • Aile Hekimliği

  • Ortopedi ve Travmatoloji

  • Acil Sağlık Hizmetleri

  • Cinsiyet Değişikliği

  • Tıbbi Genetik

  • Organ Nakli

  • Radyoloji Hizmetleri

  • Beyin ve Sinir Cerrahisi

  • Tıbbi Onkoloji

  • Çocuk ve Erişkin Hematoloji

  • Kulak Burun Boğaz

  • Gastroenteroloji ve Obezite Cerrahisi

  • Kardiyoloji ve Erişkin Kalp ve Damar Cerrahi

  • Göz Hastalıkları

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum

  • Göğüs Hastalıkları

  • Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri

  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

Fark ücreti dışında ek ücret talep edilmeyecek.

Fark ücreti dışında ek ücret talep edilmeyecek.

Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücreti dışında vatandaştan ek ücret talep edilmeyecek. Fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni yönetmelikle beraber fiyat politikası hayata geçirilecek.

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.

Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler hastane açamayacak.

Özel hastane açmak isteyenler için de kriterler getirildi. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler artık hastane açamayacak. Ruhsatı iptal edilen kişilerin yeniden hastane açması kısıtlandı.

Yapay zeka destekli denetim gerçekleştirilecek.

Yapay zeka destekli denetim gerçekleştirilecek.

Bakanlık, şeffaf denetim amaçlı yapay zekayı devreye sokacak. Artık özel hastanelerde yapay zeka destekli denetim yapılacak. Yapay zekayla usulsüzlüklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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Öte yandan uzman hekimler muayenehaneleri kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.

Öte yandan uzman hekimler muayenehaneleri kapatmaları kaydıyla özel hastanelerde kadro şartı aranmaksızın çalışabilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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