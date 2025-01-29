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“Starbucks’a Dönüş” Çabaları Sonuç Vermedi: Kahve Zincirine Üst Üste Satış Şoku

“Starbucks’a Dönüş” Çabaları Sonuç Vermedi: Kahve Zincirine Üst Üste Satış Şoku

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 16:57

ABD’li kahve zinciri Starbucks’ın küresel satışları azaldı. 2025 mali yılının ilk çeyreğinde satışları yüzde 4 azalan kahve zinciri böylece üst üste dördüncü çeyrekte düşüşle karşılaşmış oldu.

Kahve zinciri, “Starbucks’a dönüş” stratejisini uygulamaya koymuştu. Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol “Bunun, temel sorunlarımızı çözmek, markamıza olan güveni yeniden tesis etmek ve işletmemizi sürdürülebilir, uzun vadeli büyümeye döndürmek için gereken temel strateji değişikliği olduğuna inanıyoruz' dedi.

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Dünya çapında uzun zamandır protesto edilen Starbucks, 2025 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kahve zincirinin satışları, geçen yılın Ekim-Aralık döneminde yüzde 4 düşüş gösterdi.

Dünya çapında uzun zamandır protesto edilen Starbucks, 2025 mali yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Kahve zincirinin satışları, geçen yılın Ekim-Aralık döneminde yüzde 4 düşüş gösterdi.

Şirketin mağaza satışları Kuzey Amerika'da yüzde 4 gerilerken, Çin'de yüzde 6 azaldı.

ABD’li kahve zinciri üst üste dördüncü çeyrekte düşüş darbesi aldı. Satışları düşen kahve zinciri için “Starbucks’a Dönüş’ stratejisi uygulamaya konulmuştu.

ABD’li kahve zinciri üst üste dördüncü çeyrekte düşüş darbesi aldı. Satışları düşen kahve zinciri için “Starbucks’a Dönüş’ stratejisi uygulamaya konulmuştu.

Starbucks CEO'su Brian Niccol yaptığı açıklamada, “Dönüşümüzün henüz ilk çeyreğinde olmamıza rağmen, ‘Starbucks'a Dönüş’ çabalarımız konusunda hızlı hareket ediyoruz ve olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

Starbucks'ın satışlarında devam eden düşüşün nedeni olarak küresel piyasada zam üstüne zammın geldiği kahve çekirdekleri fiyatları gösterildi. Kahve fiyatları artıkça ABD'li kahve zincirinin ürünlerine zam yapması da kaçınılmaz oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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