JPMorgan’ın Türkiye İçin Yıl Sonu Tahminlerine Ekonomistlerden İtiraz Geldi

'Dolar/TL 45,5 olacaksa ve Mart ayında bir de faiz indirimi bekleyip yıl sonunu %30 faizle bitirmeyi bekliyorlarsa Para Piyasası fonlarındaki 43 milyar doların ne kadarının portföy değiştireceğini, alınmış döviz kredilerinin büyük kısmı yeniden TL krediye dönerek pozisyon kapatılabileceğini ve..

Böylece yıl sonu %26 enflasyonun da tutmayacağını tahmin edememişler sanırım.

Geçmişte de tutmadı zaten. Tam bunları yazarken yaşadığım bir anı aklıma da geldi.

2017 yılında Kasım ayında yine aynı banka İstanbul’da 2018 yılına dair beklentilerini sunduktan sonra sunumu yapan ekonomist sorusu olan var mı diye sorduğunda şu soruyu sordum.

“Geçmiş 3 yıl geriye dönük baktığında bir sonraki yıl için beklentiler ve gerçekleşmeleri karşılaştırdığında ne kadarı tuttu?”

“Cevap: Maalesef hiç biri”

Kendilerine kolaylıklar diliyorum..'