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JPMorgan’ın Türkiye İçin Yıl Sonu Tahminlerine Ekonomistlerden İtiraz Geldi

JPMorgan’ın Türkiye İçin Yıl Sonu Tahminlerine Ekonomistlerden İtiraz Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.01.2025 - 10:42

ABD merkezli dev yatırım bankası JPMorgan, yıl sonu Türkiye tahminlerini paylaştı. JPMorgan’ın raporunda Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26 oldu. Dolar/TL beklentisi yüzde 45.5 olarak açıklanırken faiz beklentisi ise yüzde 30 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, beklentilerin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu X hesabından paylaştı. JPMorgan'ın tahminlerinin 'gerçeklikten uzak' olduğu dile getirildi.

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JPMorgan, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika için hazırladığı varlık raporunda Türkiye için tahminlerine de yer verdi. Türkiye için yatırım stratejisi Nötr (N) seviyesinden Ağırlık Artır (OW) seviyesine yükseltildi.

JPMorgan, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika için hazırladığı varlık raporunda Türkiye için tahminlerine de yer verdi. Türkiye için yatırım stratejisi Nötr (N) seviyesinden Ağırlık Artır (OW) seviyesine yükseltildi.

Raporda Türkiye için 2025 Aralık enflasyon tahmini yüzde 26 oldu. ABD merkezli yatırım bankası, TCMB’nin enflasyonu yıl sonuna kadar yüzde 35’e indirmesini bekliyor. JPMorgan’ın yıl sonu dolar kuru tahmini ise 45.5 TL oldu.

Raporda Türkiye için 2025 Aralık enflasyon tahmini yüzde 26 oldu. ABD merkezli yatırım bankası, TCMB’nin enflasyonu yıl sonuna kadar yüzde 35’e indirmesini bekliyor. JPMorgan’ın yıl sonu dolar kuru tahmini ise 45.5 TL oldu.

JPMorgan'ın bu tahminlerine ekonomistlerden itiraz geldi 👇

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'Dolar/TL 45,5 olacaksa ve Mart ayında bir de faiz indirimi bekleyip yıl sonunu %30 faizle bitirmeyi bekliyorlarsa Para Piyasası fonlarındaki 43 milyar doların ne kadarının  portföy değiştireceğini, alınmış döviz kredilerinin büyük kısmı yeniden TL krediye dönerek pozisyon kapatılabileceğini ve..

Böylece yıl sonu %26 enflasyonun da tutmayacağını tahmin edememişler sanırım. 

Geçmişte de tutmadı zaten. Tam bunları yazarken yaşadığım bir anı aklıma da geldi. 

2017 yılında Kasım ayında yine aynı banka İstanbul’da 2018 yılına dair beklentilerini sunduktan sonra sunumu yapan ekonomist sorusu olan var mı diye sorduğunda şu soruyu sordum. 

“Geçmiş 3 yıl geriye dönük baktığında bir sonraki yıl için beklentiler ve gerçekleşmeleri karşılaştırdığında ne kadarı tuttu?”

“Cevap: Maalesef hiç biri”

Kendilerine kolaylıklar diliyorum..'

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'JP Morgan raporu aslında ne diyor?

Öncelikle, Bist'te sanayi ve bankayı tavsiye ederek OW verdi

Sene sonu enflasyon beklentisi 26% iken kurun yıllık 29% artarak 45,50'ye ulaşmasını ve ihracatın artarak dış ticaret açığınında da daralma bekliyor

Hmm şimdi burda düşünmek gerek;

1) Enflasyon beklentilerine göre TL reel değer kazanmıyor, zaten q4'te TL'de reel değer kaybı bekliyor. Ama, bu beklenti ile JPM neden kur riski alıp hisse alsın? Wrong way swap kapalı. Dolayısıyla, TL borçlanıp MK alamaz. Bu taraf soru işareti

2) TL de yıllık reel değerlenme beklemiyorsa, enflasyonun beklentinin de altında 26% gelmesini nasıl bekliyor? O zaman, ekonominin yavaşlamasını bekliyor. O zaman borsaya nasıl OW tavsiye veriyor?

Sonuç itibariyle, ben enflasyonu yanlış noktaya konumlandırdığını düşünüyorum.

TRY carry de bu rapora göre artık eskisi kadar çekici değil anlamı taşıyor. Bu yüzden tahvile giriş yaptılar. Hisseye gelecekler mi göreceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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