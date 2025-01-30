JPMorgan’ın Türkiye İçin Yıl Sonu Tahminlerine Ekonomistlerden İtiraz Geldi
JPMorgan’ın Türkiye İçin Yıl Sonu Tahminlerine Ekonomistlerden İtiraz Geldi
ABD merkezli dev yatırım bankası JPMorgan, yıl sonu Türkiye tahminlerini paylaştı. JPMorgan’ın raporunda Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26 oldu. Dolar/TL beklentisi yüzde 45.5 olarak açıklanırken faiz beklentisi ise yüzde 30 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, beklentilerin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu X hesabından paylaştı. JPMorgan'ın tahminlerinin 'gerçeklikten uzak' olduğu dile getirildi.
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JPMorgan, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika için hazırladığı varlık raporunda Türkiye için tahminlerine de yer verdi. Türkiye için yatırım stratejisi Nötr (N) seviyesinden Ağırlık Artır (OW) seviyesine yükseltildi.
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Raporda Türkiye için 2025 Aralık enflasyon tahmini yüzde 26 oldu. ABD merkezli yatırım bankası, TCMB’nin enflasyonu yıl sonuna kadar yüzde 35’e indirmesini bekliyor. JPMorgan’ın yıl sonu dolar kuru tahmini ise 45.5 TL oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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