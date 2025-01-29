Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde En Düşük İşçi Maaşı 44 bin 199 TL Oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Toplu İş Sözleşmesi töreninde açıklamalarda bulundu. Yavaş en düşük işçi maaşının 44 bin 199 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Yavaş, “Ağır vasıta sürücüleri 50 bin 600 TL, otobüs şoförlerinin 52 bin 800 TL ve mühendis maaşları 63 bin 72 TL maaş alacak” diye konuştu.