Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde En Düşük İşçi Maaşı 44 bin 199 TL Oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde En Düşük İşçi Maaşı 44 bin 199 TL Oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Toplu İş Sözleşmesi töreninde açıklamalarda bulundu. Yavaş en düşük işçi maaşının 44 bin 199 TL’ye yükseltildiğini duyurdu. Yavaş, “Ağır vasıta sürücüleri 50 bin 600 TL, otobüs şoförlerinin 52 bin 800 TL ve mühendis maaşları 63 bin 72 TL maaş alacak” diye konuştu.
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ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye çalışanlarının maaş zammını duyurdu. Belediye maaşlara yaklaşık yüzde 60 zam yapıldı.
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Zamla birlikte en düşük işçi maaşı 44 bin 169 TL’ye yükseltildi.
Mühendis, otobüs şoförü, ağır vasıta sürücülerin maaşı da belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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