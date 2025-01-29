Para Transferinde Yeni Dönem Geliyor: Havale ve EFT İşlemlerinde Çifte Doğrulama Sistemine Geçiliyor
Para Transferinde Yeni Dönem Geliyor: Havale ve EFT İşlemlerinde Çifte Doğrulama Sistemine Geçiliyor
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/b...
Dijital suçlarla mücadele kapsamında hükümet cephesinin yeni bir hazırlık içerisinde. Bu kapsamda bankalar arası para transferi (EFT) ve hesaplar arası para transferi (havale) gibi para gönderimleri için ‘çifte doğrulama’ sistemine geçiliyor.
İşte para transferi için kullanılmaya başlanacak olan çifte doğrulama sistemi hakkındaki detaylar…
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Son yıllarda dijitalleşmenin hızlanması ile birlikte bankacılık işlemleri bir hayli kolaylaşırken, bu durum dolandırıcılar için bir fırsat oluşturabiliyor.
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Bu kapsamda hükümetin dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye alacağı belirtildi. Yeni düzenleme ile birlikte EFT, havale gibi para transferi işlemlerinin ‘çifte doğrulama’ ile yapılabileceği söyleniyor.
Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulamanın zorunlu olacağı, abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanarak, kayıtları güncellenmeyen hatların iletişime kapatılacağı belirtiliyor.
Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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