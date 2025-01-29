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Para Transferinde Yeni Dönem Geliyor: Havale ve EFT İşlemlerinde Çifte Doğrulama Sistemine Geçiliyor

Para Transferinde Yeni Dönem Geliyor: Havale ve EFT İşlemlerinde Çifte Doğrulama Sistemine Geçiliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2025 - 08:50

Dijital suçlarla mücadele kapsamında hükümet cephesinin yeni bir hazırlık içerisinde. Bu kapsamda bankalar arası para transferi (EFT) ve hesaplar arası para transferi (havale) gibi para gönderimleri için ‘çifte doğrulama’ sistemine geçiliyor. 

İşte para transferi için kullanılmaya başlanacak olan çifte doğrulama sistemi hakkındaki detaylar…

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/b...
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Son yıllarda dijitalleşmenin hızlanması ile birlikte bankacılık işlemleri bir hayli kolaylaşırken, bu durum dolandırıcılar için bir fırsat oluşturabiliyor.

Son yıllarda dijitalleşmenin hızlanması ile birlikte bankacılık işlemleri bir hayli kolaylaşırken, bu durum dolandırıcılar için bir fırsat oluşturabiliyor.

Bu kapsamda hükümetin dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye alacağı belirtildi. Yeni düzenleme ile birlikte EFT, havale gibi para transferi işlemlerinin ‘çifte doğrulama’ ile yapılabileceği söyleniyor.

Bu kapsamda hükümetin dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye alacağı belirtildi. Yeni düzenleme ile birlikte EFT, havale gibi para transferi işlemlerinin ‘çifte doğrulama’ ile yapılabileceği söyleniyor.

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulamanın zorunlu olacağı, abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanarak, kayıtları güncellenmeyen hatların iletişime kapatılacağı belirtiliyor.

Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulamanın zorunlu olacağı, abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanarak, kayıtları güncellenmeyen hatların iletişime kapatılacağı belirtiliyor.

Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı:

Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Siber Güvenlik Uzmanı Emrullah Akdemir şu ifadeleri kullandı:

“Normalde belirli bir meblağın üzerindeki transferlerde bankaların bir teyit mekanizması işletiliyor. Çoklu doğrulama seçenekleri dediğimiz gerek telefon ile arayan gerekse mobil bildirimler ile ikinci bir onay mekanizması olan bankalar mevcut.

Ticari olmayan bireysel kullanıcılar için transfer sürecinde riskli görülen müşteri profilleri için bu onay mekanizması genişletilebilir. Çifte doğrulama dediğimiz, ikinci bir onay gereken transfer değeri daha da düşük rakamlara indirilebilir. Müşteri eğer kendinden kaynaklı dolandırıcılık mağduriyetlerinde bu riski üzerine alıyor ise ikinci bir onay mekanizmasını dilediği zaman devre dışı bırakabilmelidir.

Bazı bankalar müşterilerin telefonlarında kurulu olan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden, güvenlik taramaları gerçekleştiriyor ve şüpheli uygulamalardan haberdar olup olmadıkları konusunda müşterilerine bilgilendirmeler yapabiliyorlar.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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