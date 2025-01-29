Para Transferinde Yeni Dönem Geliyor: Havale ve EFT İşlemlerinde Çifte Doğrulama Sistemine Geçiliyor

“Normalde belirli bir meblağın üzerindeki transferlerde bankaların bir teyit mekanizması işletiliyor. Çoklu doğrulama seçenekleri dediğimiz gerek telefon ile arayan gerekse mobil bildirimler ile ikinci bir onay mekanizması olan bankalar mevcut.

Ticari olmayan bireysel kullanıcılar için transfer sürecinde riskli görülen müşteri profilleri için bu onay mekanizması genişletilebilir. Çifte doğrulama dediğimiz, ikinci bir onay gereken transfer değeri daha da düşük rakamlara indirilebilir. Müşteri eğer kendinden kaynaklı dolandırıcılık mağduriyetlerinde bu riski üzerine alıyor ise ikinci bir onay mekanizmasını dilediği zaman devre dışı bırakabilmelidir.

Bazı bankalar müşterilerin telefonlarında kurulu olan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden, güvenlik taramaları gerçekleştiriyor ve şüpheli uygulamalardan haberdar olup olmadıkları konusunda müşterilerine bilgilendirmeler yapabiliyorlar.”