İstanbul’a Kar Yağışı İçin Tarih Verildi: Sıcaklıklar Düşüyor; İşte ‘Kar Ne Zaman Yağacak’ Sorusunun Cevabı
İstanbul’a Kar Yağışı İçin Tarih Verildi: Sıcaklıklar Düşüyor; İşte ‘Kar Ne Zaman Yağacak’ Sorusunun Cevabı
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Son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yakında düşmesi bekleniyor.
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Hafta sonuna kadar sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini duyurdu.
Önümüzdeki günlerde 'Yalancı Bahar'ın" biteceğini belirten Şen şunları söyledi:
Şen, soğuk havanın ve karın etkili olacağı tarihi de açıkladı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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