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İstanbul’a Kar Yağışı İçin Tarih Verildi: Sıcaklıklar Düşüyor; İşte ‘Kar Ne Zaman Yağacak’ Sorusunun Cevabı

İstanbul’a Kar Yağışı İçin Tarih Verildi: Sıcaklıklar Düşüyor; İşte ‘Kar Ne Zaman Yağacak’ Sorusunun Cevabı

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.01.2025 - 08:26

Ülke genelinde süren ‘yalancı bahar’ havaları sona eriyor. Türkiye'yi etkisi altına alan yalancı baharın yakında sona ereceğini belirten Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının beklenen tarihini duyurdu. İşte herkesin merakla beklediği kar yağışının tarihi… 

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Son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yakında düşmesi bekleniyor.

Son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yakında düşmesi bekleniyor.

Hafta sonuna kadar sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini duyurdu.

Hafta sonuna kadar sıcak havanın etkisini sürdüreceği belirtilirken, CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 5 Şubat itibarıyla hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve birçok bölgede kar yağışının görüleceğini duyurdu.

Önümüzdeki günlerde 'Yalancı Bahar'ın" biteceğini belirten Şen şunları söyledi:

Önümüzdeki günlerde 'Yalancı Bahar'ın" biteceğini belirten Şen şunları söyledi:

'Türkiye'nin batı bölgelerinde bir haftadır yalancı bahar hüküm sürüyor. Bu yalancı bahar hafta sonuna kadar hatta önümüzdeki haftanın başına kadar da devam edecek. Türkiye'de kar yağışları tekrar başlayacak. Tekrar kış şartları gelecek. İstanbul'un Doğu bölgesinde kar yağışı görünüyor.”

Şen, soğuk havanın ve karın etkili olacağı tarihi de açıkladı:

Şen, soğuk havanın ve karın etkili olacağı tarihi de açıkladı:

'Önümüzdeki 5 Şubat'tan arada 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek ayın 10'una kadar soğuk hava etkili olacak. Sıcaklıklar bu haftaya göre 10 derece birden düşecek. Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Günedoğu Anadolu Bölgesi'nin Kuzey'i ve Doğu Anadolu'da kar yağışları görülecek. Bazı bölgelerde yoğun olabilir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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