Topuk Kanı Aldırmayan Ailenin Bebeğine Kayyum Atandı: “Benim Evladım Belediye mi?"
Topuk Kanı Aldırmayan Ailenin Bebeğine Kayyum Atandı: “Benim Evladım Belediye mi?"
Adana’da yaşanan ilginç bir olay sosyal medyada gündem oldu. 2.5 ay önce özel bir hastanede dünyaya gelen M.T. isimli bebekten ailenin isteği üzerine topuk kanı alınmadı. Durum Sağlık Bakanlığına bildirildi ve olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, 2.5 aylık bebeğe amcasını kayyum olarak atadı. Bebeğin babası Murat Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atandı” diyerek karara itiraz etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat ve Sade Çakmak çifti, özel bir hastanede dünyaya gelen ve ismini M.T. koydukları bebeğinden topuk kanı taraması yapılmaması için dilekçe verdi ve hastaneden taburcu etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi. Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.
Kayyum atanması kararına da tepki gösteren baba Murat Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum” ifadelerini kullandı.
Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, "Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor”diye konuştu.
Topuk kanı neden önemli?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın