İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Açıklama: "Artık Dönüş Yok"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, iktidar olmak için çıktıkları yolun engebe ve tuzaklarla dolu olduğunu söyledi. Yarın Çağlayan Adliyesi’nde 2 soruşturma ile ilgili ifade vereceğini de hatırlatan İBB Başkanı, “Millet büyüktür, sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.