İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Açıklama: "Artık Dönüş Yok"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Açıklama: "Artık Dönüş Yok"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gündemi değerlendirdi. Gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki gösteren İmamoğlu, iktidar olmak için çıktıkları yolun engebe ve tuzaklarla dolu olduğunu söyledi. Yarın Çağlayan Adliyesi’nde 2 soruşturma ile ilgili ifade vereceğini de hatırlatan İBB Başkanı, “Millet büyüktür, sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu, ismini açıkladığı ve hukuksuz raporlara imza attığını söylediği bilirkişi ile ilgili haber yapan gazetecilere yapılan operasyona tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmamoğlu, “Bu olay bir gazeteci için tutuklama gerektiren suçsa hatırlatmak isterim. 31 Mart 2019 seçimlerinin hemen öncesinde, devletimizin kırmızı bültenle aradığı bölücü bir terörist hem de devletin ve milletin kanalı olan TRT’ye çıkarılmıştı. Kendisine benim aleyhime, rakibimin lehine demeç verdirildi. TRT’de bu şahsı konuşturanların başına bir şey geldi mi? Gelmedi. Garabetin dik alası işte budur.” dedi.
“Gerçek insan, başkasının yüzünde patlayan tokadı kendi suratında duyabilendir” diyen İBB Başkanı, “Onlar, sizin canınızın nasıl yandığını hissetmiyorlar. Bir avuç insanın mutluluğu onlar için yeterli. Oysa ben başkasının yüzünde patlayan tokadı yüreğimde hissediyorum, içim acıyor. Kimin başına gelirse gelsin, her türlü adaletsizliğe isyan ediyorum.” ifadelerini kullandı.
“Her koşulda ve her zaman memleketimiz ve milletimiz için “Tam Yol İleri” diyeceğiz.” açıklamasını yapan Ekrem İmamoğlu; “Sevgili vatandaşlarım; bu yol, güllük gülistanlık bir yol değildir. Engebe ve tuzaklarla dolu bir yoldur. Hepimiz bu süreçte güçlerimizİ birleştirmeliyiz. Ama çok iyi biliyorum ki, bu yolun sonu aydınlık ve huzur dolu, iktidar yoludur. Biz bu yola çıktık. Artık bizim için bu yoldan dönüş yok. Yolumuzu azimle, cesaretle yürümeye devam edeceğiz.” dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Çağlayan Adliyesi’nde kendisi hakkında açılan iki soruşturmada da ifade vereceği söyledi ve “Ama kimsenin endişesi olmasın. Millet büyüktür, sandık gelir, herkes boyunun ölçüsünü alır. Bu yoldan da dönmeyeceğim. Cesaretimiz var, heyecanımız yüksek! Bu aziz milletin evlatları için her alanda mücadeleye devam edeceğim. Daha önce dediğim gibi. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın