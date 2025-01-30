Milyonlarca İşletmeyi İlgilendiriyor, Kimsenin Haberi Yok: Cezası 176 Bin Lira Olacak

Yeni yılla birlikte milyonlarca işletmeyi yakından ilgilendiren bir yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan’ın yazısına göre, 50’den az çalışanı olan manav, fırın, eczane, nalbur gibi işletmeler artık iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunda. Yaklaşık 1.5 milyon işletmeyi ilgilendiren yönetmeliğe uymayanlara ise 176 bin lira para cezası kesilecek.

Kaynak: Hürriyet