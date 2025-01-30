Milyonlarca İşletmeyi İlgilendiriyor, Kimsenin Haberi Yok: Cezası 176 Bin Lira Olacak
Milyonlarca İşletmeyi İlgilendiriyor, Kimsenin Haberi Yok: Cezası 176 Bin Lira Olacak
Yeni yılla birlikte milyonlarca işletmeyi yakından ilgilendiren bir yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ortaya çıktı. Hürriyet Gazetesi’nden Noyan Doğan’ın yazısına göre, 50’den az çalışanı olan manav, fırın, eczane, nalbur gibi işletmeler artık iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunda. Yaklaşık 1.5 milyon işletmeyi ilgilendiren yönetmeliğe uymayanlara ise 176 bin lira para cezası kesilecek.
Kaynak: Hürriyet
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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciası sonrasında işyeri güvenliği yeniden gündeme geldi.
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Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre, 1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe giren yeni yönetmelikte, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirildi.
Yeni uygulama sonrasında eczaneler, restoranlar, marketler, okullar, terziler, küçük imalathaneler, ekmek fırınları, pastaneler, oto yedek parçacıları, nalburlar, halıcılar, mobilyacılar, ayakkabıcılar, oto bayileri, sigorta acenteleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmak zorunda.
İşyerinde hem iş güvenliği uzmanı hem de işyeri hekimi bulundurmayan işletmelere toplam 176 bin lira para cezası uygulanacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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