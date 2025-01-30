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Kur’an-ı Kerim Yakma Provokasyonu Yapmıştı: Salwan Momika TikTok Canlı Yayınında Öldürüldü

Kur’an-ı Kerim Yakma Provokasyonu Yapmıştı: Salwan Momika TikTok Canlı Yayınında Öldürüldü

İsveç
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.01.2025 - 11:34

Irak asıllı Salwan Momika, İsveç’te defalarca Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu. İsveç’te oturma izni bulunan Momika’nın, Sodertalje kentinde bir dairede öldürüldüğü ortaya çıktı. Salwan Momika TikTok’tan canlı yayın yaptığı sırada saldırganın hedefi oldu.

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İsveç’te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, daha önce birden fazla kez Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

İsveç’te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, daha önce birden fazla kez Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonunda bulunmuştu.

İsveç’in Sodertalje kentinde yaşayan 38 yaşındaki Momika, TikTok’tan canlı yayın yaptığı sırada saldıraya uğradı ve silahla vurularak öldürüldü.

İsveç’in Sodertalje kentinde yaşayan 38 yaşındaki Momika, TikTok’tan canlı yayın yaptığı sırada saldıraya uğradı ve silahla vurularak öldürüldü.

Yerel basın, polisin çatışma haberi aldıktan sonra olay yerine ulaştığını ve bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Yerel basın, polisin çatışma haberi aldıktan sonra olay yerine ulaştığını ve bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Salwan Momika’nın açtığı son canlı yayından görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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