Gaffar Okkan’ın Tetikçi Olarak Adını Açıkladığı Nizamettin Gökçe İstanbul’da Aile Hekimi Olarak Görev Almış!

2001 yılında Hizbullah tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın tetikçi olarak ismini açıkladığı kişilerden biri olan Nizamettin Gökçe’nin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde Bahçelievler Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre ; adını Ahmet Deniz Gökçe olarak değiştiren Nizamettin Gökçe’nin aile hekimi görevi yaptığı belirlendi.

İşte detaylar…