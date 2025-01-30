Gaffar Okkan’ın Tetikçi Olarak Adını Açıkladığı Nizamettin Gökçe İstanbul’da Aile Hekimi Olarak Görev Almış!
Gaffar Okkan’ın Tetikçi Olarak Adını Açıkladığı Nizamettin Gökçe İstanbul’da Aile Hekimi Olarak Görev Almış!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/esi-benzeri-...
2001 yılında Hizbullah tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın tetikçi olarak ismini açıkladığı kişilerden biri olan Nizamettin Gökçe’nin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde Bahçelievler Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; adını Ahmet Deniz Gökçe olarak değiştiren Nizamettin Gökçe’nin aile hekimi görevi yaptığı belirlendi.
İşte detaylar…
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Diyarbakır’da Hizbullah terör örgütü tarafından uğradığı suikast sonucu 5 korumasıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 15 Ocak 2001 günü Valilik binasında Hizbullah terör örgütünün 26 kişilik tetikçiler listesini kamuoyu ile paylaştı.
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“Anayasal düzeni değiştirip yerine şeriat esaslarına dayalı İran modeli bir Kürt İslam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikle eylemlerde bulunmak” suçundan ağır müebbet hapis istemiyle dava açılan ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için yargılanmasına ara verilen Gökçe, okuluna devam etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirir bitirmez adını Ahmet Deniz Gökçe olarak değiştirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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