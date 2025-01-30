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Gaffar Okkan’ın Tetikçi Olarak Adını Açıkladığı Nizamettin Gökçe İstanbul’da Aile Hekimi Olarak Görev Almış!

Gaffar Okkan’ın Tetikçi Olarak Adını Açıkladığı Nizamettin Gökçe İstanbul’da Aile Hekimi Olarak Görev Almış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2025 - 08:45

2001 yılında Hizbullah tarafından şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın tetikçi olarak ismini açıkladığı kişilerden biri olan Nizamettin Gökçe’nin Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde Bahçelievler Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre; adını Ahmet Deniz Gökçe olarak değiştiren Nizamettin Gökçe’nin aile hekimi görevi yaptığı belirlendi. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/esi-benzeri-...
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Diyarbakır’da Hizbullah terör örgütü tarafından uğradığı suikast sonucu 5 korumasıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 15 Ocak 2001 günü Valilik binasında Hizbullah terör örgütünün 26 kişilik tetikçiler listesini kamuoyu ile paylaştı.

Diyarbakır’da Hizbullah terör örgütü tarafından uğradığı suikast sonucu 5 korumasıyla şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 15 Ocak 2001 günü Valilik binasında Hizbullah terör örgütünün 26 kişilik tetikçiler listesini kamuoyu ile paylaştı.

Bu kişilerin görüldükleri yerde polise ihbar edilmesi istendi. Bunlardan biri de askeri kanat yapılanmasında yer alan Nizamettin Gökçe’ydi. Gökçe, Okkan’ın şehit edilmesinden 2 gün sonra 26 Ocak 2001 günü İstanbul Zeytinburnu’nda yakalandı. Hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören Gökçe akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtince mahkeme İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Raporda, Nizamettin Gökçe’ye şizofreni tanısı konuldu ve akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.

Mahkeme sanık hakkındaki yargılamanın durmasına, tedavisinin izlenerek iyileşme emaresi gösterdiğinde yargılamanın kaldığı yerden devamına karar verdi. Gökçe, 2001-2022 yıllarında tedavi gördü, kontrolden geçti, raporları mahkemeye iletildi.

“Anayasal düzeni değiştirip yerine şeriat esaslarına dayalı İran modeli bir Kürt İslam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikle eylemlerde bulunmak” suçundan ağır müebbet hapis istemiyle dava açılan ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için yargılanmasına ara verilen Gökçe, okuluna devam etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirir bitirmez adını Ahmet Deniz Gökçe olarak değiştirdi.

“Anayasal düzeni değiştirip yerine şeriat esaslarına dayalı İran modeli bir Kürt İslam devleti kurmak amacıyla vahim nitelikle eylemlerde bulunmak” suçundan ağır müebbet hapis istemiyle dava açılan ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için yargılanmasına ara verilen Gökçe, okuluna devam etti. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirir bitirmez adını Ahmet Deniz Gökçe olarak değiştirdi.

Ardından da şimdiki Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğu dönemde Bahçelievler Soğanlı Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yaptı.

Mahkeme tetikçinin iyileşme emareleri gösterdiğine karar verip 10 Ocak 2022 günü davayı yeniden ele aldı, 1994’te üç kişiyi öldürmekten müebbetle cezalandırdı. Mahkeme, sanığın Hizbullah askeri kanat sorumlusu Şahin Altunterin’e bağlı tetikçi olarak faaliyet yürüttüğünü belirtti, tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardı.

Müebbet hapis cezasını duyunca kayıplara karışan tetikçi ile ilgili verilen mahkûmiyet kararını ise İstinaf Mahkemesi “akıl sağlığı yerinde değildir durma kararı verilmelidir” diyerek garip bir şekilde bozdu, cezası kaldırıldı. Sanıkla ilgili davanın zamanaşımı süresinin dolması veya sanığın ölmesi halinde dosyanın yeniden ele alınması kararlaştırıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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