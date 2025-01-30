Ankara'da Otomobil Öğrencilerin Arasına Daldı: Kameraya Yansıyan Olaydan Sonra Otomobil Sürücüsü Kaçtı
Ankara'da Otomobil Öğrencilerin Arasına Daldı: Kameraya Yansıyan Olaydan Sonra Otomobil Sürücüsü Kaçtı
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Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı.
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Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
İşte Ankara'da yaşanan kazanın görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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