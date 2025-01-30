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Ankara'da Otomobil Öğrencilerin Arasına Daldı: Kameraya Yansıyan Olaydan Sonra Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Ankara'da Otomobil Öğrencilerin Arasına Daldı: Kameraya Yansıyan Olaydan Sonra Otomobil Sürücüsü Kaçtı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2025 - 08:16

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde otomobil, araçların kaldırıma park edilmesi nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan öğrencilerin arasına daldı. 2 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.

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Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı.

Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı.

Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı. 

Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin, araçların kaldırıma park etmesi nedeniyle yoldan yürüdüğü anlar yer alıyor. 

Görüntülerin devamında, otomobilin hızla öğrenci grubunun arasına daldığı, bazı öğrencilerin panikle kaçıştığı ve bazı öğrencilerin ise otomobilin çarpmasıyla sürüklendiği görüldü. 

Kazadan hemen sonra öğrenciler yaralı arkadaşlarıyla ilgilenirken bu arada sürücünün geri manevra yapıp, olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.

İşte Ankara'da yaşanan kazanın görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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